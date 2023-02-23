Росіяни чинять тиск: окупанти не можуть змусити частину персоналу ЗАЕС працювати на них

Українські атомники відмовляються працювати з ворогом

Російські окупаційні війська, які перебувають на ЗАЕС, не можуть змусити більшість персоналу Запорізької атомної електростанції погодитись на співпрацю. Українські атомники відмовляються працювати з ворогом.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупанти на ЗАЕС

Зазначається, що окупанти вимагають від працівників станції укладати контракт з "Росатомом", але більшість відмовляється працювати на ворога. Вигнати цих людей росіяни не можуть, адже не мають вільних спеціалістів в цій галузі.

"Ворог досі не взяв станцію під свій контроль. Не допомагає навіть викрадення працівників та інші репресії. Відтак окупанти продовжили кінцевий термін укладання договорів до 1 квітня сподіваючись виправити ситуацію", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що у тимчасово окупованому Енергодарі почастішали випадки викрадень працівників Запорізької атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від росатому.

Велика кількість працівників відмовилась працювати на станції після окупації й наразі на станції утворився дефіцит працівників, бо ядерників не так багато на ринку праці. Відтак ворог хоче "переконати" українських енергетиків працювати на росіян. Родичам викрадених працівників не повідомлять, де їх тримають.

Нагадаємо, міноборони росії звинуватило Україну в намірі здійснити радіаційне забруднення своєї території, щоб звинуватити москву напередодні сесії Генасамблеї ООН. Ворожа пропаганда час від часу повторює наратив про "брудну бомбу".