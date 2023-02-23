"Було 43 бойові зіткнення": у Силах оборони розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

ЗСУ

Протягом 22 лютого ситуація на Таврійському напрямку постійно змінювалась. Силам оборони вдалося відбити спроби штурму окупантів.

Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

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"Від самого ранку вчорашнього дня ворог почав активніше працювати. Було 43 бойові зіткнення. Всі в напрямку Вугледар-Мар'їнка-Авдіївка. Ворог застосовував дещо інші методи наступальних дій", — повідомив Дмитрашківський.

Він розповів, що окрім численних спроб штурму по 10-15 осіб, окупанти наступали ще й у складі підрозділів. Вони також використовували техніку.

За словами речника, протягом дня в районі Авдіївки ситуація динамічно змінювалася. Сили оборони України відбили всі атаки росіян та навіть просунулися вперед.

За 22 лютого противник втратив 17 танків, 17 БМП і 4 МТЛБ. Українські захисники ліквідували приблизно 300 загарбників.

"На Запорізькому напрямку штурмових дій не відбувалось, але ворог постійно застосовує ствольну артилерію, РСЗВ для обстрілів населених пунктів. Лише за минулий день було зафіксовано 70 таких обстрілів, ще 16 — за ніч", — розповів Дмитрашківський.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 800 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.