В Маріуполі знову чути вибухи: в місті зник звʼязок

В Маріуполі чутно звуки вибухів

В тимчасово окупованому Маріуполі знову чути звуки вибухів. В місті раптово зник мобільний звʼязок.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Вибух в Маріуполі

За його словами, в місті знову "прильот". Було чути гучний вибух. Також в результаті виникли проблеми зі звʼязком.

"Фіксуємо частково зникнення зв'язку та інету після вибуху. Локалізація вибуху — центр. Місце уточнюємо. Вечір перестає буде томним", — написав він.

Повітряна тривога

Крім цього, Україною шириться повітряна тривога. Станом на 15:45 сирени лунають у декількох областях країни.

Нагадаємо, вранці 23 лютого в Маріуполі було чути звуки вибухів. В результаті трапилась пожежа на металургійному комбінаті імені Ілліча.