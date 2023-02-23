В Маріуполі знову чути вибухи: в місті зник звʼязок
В тимчасово окупованому Маріуполі знову чути звуки вибухів. В місті раптово зник мобільний звʼязок.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
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Вибух в Маріуполі
За його словами, в місті знову "прильот". Було чути гучний вибух. Також в результаті виникли проблеми зі звʼязком.
"Фіксуємо частково зникнення зв'язку та інету після вибуху. Локалізація вибуху — центр. Місце уточнюємо. Вечір перестає буде томним", — написав він.
Повітряна тривога
Крім цього, Україною шириться повітряна тривога. Станом на 15:45 сирени лунають у декількох областях країни.
Нагадаємо, вранці 23 лютого в Маріуполі було чути звуки вибухів. В результаті трапилась пожежа на металургійному комбінаті імені Ілліча.