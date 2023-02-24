Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В окупованому Маріуполі планується запровадити вивчення теології та "російської моралі" в університеті: деталі arrow

В окупованому Маріуполі планується запровадити вивчення теології та "російської моралі" в університеті: деталі

24 лютого 2023 17:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зруйнований Маріуполь
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У тимчасово окупованому Маріуполі у псевдоадміністрації "Маріупольського державного університету" планується запровадити вивчення теології та підготовку "духовних наставників",

Про це повідомляє окупаційна влада вузу.

Читайте також:

Маріупольський університет

Маріупольський державний університет передислоковано до Києва, але його викладачі продовжують роботу на підконтрольній території.

У повідомленні псевдоадміністрації йдеться, що університет прийнято до Науково-освітньої теологічної асоціації. Це, на їхню думку, дозволить готувати фахівців, знайомих із релігією та компетентних у духовно-моральній культурі народів росії.

Також у повідомленні наголошується, що студенти виховуватимуться у руслі російських духовних традицій.

Варто зазначити, що Маріупольський державний університет — це навчальний заклад, який до початку конфлікту на сході України знаходився на території території, яку контролює українська влада. Нині університет був передислокований до Києва, де викладачі продовжують свою роботу.

Маріупольський державний університет надає студентам освіту у таких галузях, як економіка, історія, іноземні мови та філологія, а також педагогіка. ЗВО бере активну участь у дослідницьких проєктах та міжнародних волонтерських програмах.

Нагадаємо, за словами керівника пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, за останню добу в Маріуполі лунало кілька вибухів. Напрямок вже не є цілком недосяжним для бійців ЗСУ.

Також повідомлялося, що потужні вибухи в Маріуполі, що сталися 21-22 лютого, спричинили паніку і страх серед маріупольчан, які продовжують жити в окупації. Багато жителів міста вважають, що ЗСУ накрили місто новими ракетами з РСЗВ Himars або GLSDB (малогабаритні високоточні боєприпаси). На самі вибухи реагують здебільшого пропагандистськими штампами.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

18:00 Вихваляли окупантів і підтримували війну: СБУ викрила ворожих агітаторів

Ексклюзив

18:00 Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

17:59 Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard

17:53 Зеленський розповів, що вважає остаточною перемогою

17:52 "Лютий. Рік незламності": розпочалася пресконференція Зеленського з нагоди річниці великої війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Виплати за поранення: хто з військових може отримати та які документи потрібні

Новина з відео

17:39 "Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке

17:38 Яких втрат зазнали російські мільярдери за рік війни рф проти України: дослідження ЗМІ

17:30 Скандал в Одесі: співробітників університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта

17:25 "Потужний сигнал агресору": Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги

Ексклюзив

18:00 Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Новина з відео

17:39 "Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке

Новина з відео

17:12 Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон та інші знаменитості звернулись до українців

Новина з відео

16:42 Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею

Новина з відео

16:17 Несподіване тріо: Полякова, Трінчер та Позитив презентували спільну пісню "Шлях до перемоги"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:00 Зернова ініціатива: обсяг експорту в порівнянні з минулим тижнем зменшився вдвічі

Новина з відео

15:36 На Одещині затримали "смотрящих" кримінального авторитета  "Лавасогли-Батумського"

Новина з відео

14:50 Під прицілом російських снайперів: Дмитро Комаров побував на кордоні України з рф

Новина з відео

14:25 Гітарист гурту ABBA підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції

Новина з відео

14:23 ​​​​​​​Зеленський зустрівся із Моравецьким: деталі візиту польського прем'єра

Ексклюзив

18:00 Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Актуальне по темі

None 24 Лютий 18:01

Вихваляли окупантів і підтримували війну: СБУ викрила ворожих агітаторів

None 24 Лютий 17:57

Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

None 24 Лютий 17:57

Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard

None 24 Лютий 17:56

Зеленський розповів, що вважає остаточною перемогою

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB