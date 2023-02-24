В окупованому Маріуполі планується запровадити вивчення теології та "російської моралі" в університеті: деталі

Зруйнований Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі у псевдоадміністрації "Маріупольського державного університету" планується запровадити вивчення теології та підготовку "духовних наставників",

Про це повідомляє окупаційна влада вузу.

Маріупольський університет

Маріупольський державний університет передислоковано до Києва, але його викладачі продовжують роботу на підконтрольній території.

У повідомленні псевдоадміністрації йдеться, що університет прийнято до Науково-освітньої теологічної асоціації. Це, на їхню думку, дозволить готувати фахівців, знайомих із релігією та компетентних у духовно-моральній культурі народів росії.

Також у повідомленні наголошується, що студенти виховуватимуться у руслі російських духовних традицій.

Варто зазначити, що Маріупольський державний університет — це навчальний заклад, який до початку конфлікту на сході України знаходився на території території, яку контролює українська влада. Нині університет був передислокований до Києва, де викладачі продовжують свою роботу.

Маріупольський державний університет надає студентам освіту у таких галузях, як економіка, історія, іноземні мови та філологія, а також педагогіка. ЗВО бере активну участь у дослідницьких проєктах та міжнародних волонтерських програмах.

Нагадаємо, за словами керівника пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, за останню добу в Маріуполі лунало кілька вибухів. Напрямок вже не є цілком недосяжним для бійців ЗСУ.

Також повідомлялося, що потужні вибухи в Маріуполі, що сталися 21-22 лютого, спричинили паніку і страх серед маріупольчан, які продовжують жити в окупації. Багато жителів міста вважають, що ЗСУ накрили місто новими ракетами з РСЗВ Himars або GLSDB (малогабаритні високоточні боєприпаси). На самі вибухи реагують здебільшого пропагандистськими штампами.