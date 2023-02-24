Чи має намір Зеленський до переговорів з путіним — президент відповів

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що намагався зв'язатись із путіним перед повномасштабним вторгненням, однак російський диктатор був неготовий до розмов.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Розмова з путіним перед вторгненням

На запитання журналіста, чи думав Зеленський подзвонити путіну після повномасштабного вторгнення президент відповів, що таких намірів не мав, однак намагався це зробити перед цим.

"В ці дні (в перші дні вторгнення — Ред.) — ні. Я до того хотів і ми передавали сигнали, і замовляли розмову. Я вважав, що це дуже важливо, щоб він особисто сказав Україні і українцям, що не буде вторгнення", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, він намагався організувати розмову з російським диктатором через різних політичних партнерів, щоб вони вийшли з контактом на росію, але путін був неготовий і відмовляв.

Відповідаючи на запитання, чи є наміри і бажання спілкуватися з путіним зараз, український президент відповів, що наразі говорити з ним (путіним — Ред.) немає про що.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський до річниці вторгнення російської федерації показав свою кімнату на Банковій та в яких умовах живе уже рік.