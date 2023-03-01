​​​​​​​У Миколаєві спіймали зрадника, який здавав росіянам координати українських військових складів

Чоловік сам проявив ініціативу і пропонував росіянам свої послуги

Мешканець Миколаєва на прізвище "Шакал" добровільно пішов на співпрацю із росіянами. Він намагався передати окупантам інформацію про склад з боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Доброволець "Шакал"

Один із мешканців Миколаєва, на прізвисько "Шакал", як встановило слідство, після початку війни намагався самостійно вийти на представників країни-агресора.

Зрадник хотів передавати окупантам інформацію про озброєння та боєприпаси, які привозили на територію регіону.

Робота на ворога

На початку лютого поточного року потенційний колаборант таки знайшов варіант співпраці з росіянами, вийшовши на адміністратора одного з Telegram-каналів.

Зрадник надіслав інформацію про місцезнаходження боєприпасів іноземного виробництва для танків та гаубиць.

Через кілька днів після цього адміністратор сам зв’язався із мешканцем Миколаєва і попросив надати фото складу боєприпасів.

Затримання і стаття

Саме під час спроби виконання цього завдання російського агента і затримали.

Жителю Миколаєва було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Суд обрав зраднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у середині лютого у ході контрдиверсійних заходів на півдні України Служба безпеки викрила агента фсб. Він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Миколаївської області.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура