У Миколаєві спіймали зрадника, який здавав росіянам координати українських військових складів
Мешканець Миколаєва на прізвище "Шакал" добровільно пішов на співпрацю із росіянами. Він намагався передати окупантам інформацію про склад з боєприпасами.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Доброволець "Шакал"
Один із мешканців Миколаєва, на прізвисько "Шакал", як встановило слідство, після початку війни намагався самостійно вийти на представників країни-агресора.
Зрадник хотів передавати окупантам інформацію про озброєння та боєприпаси, які привозили на територію регіону.
Робота на ворога
На початку лютого поточного року потенційний колаборант таки знайшов варіант співпраці з росіянами, вийшовши на адміністратора одного з Telegram-каналів.
Зрадник надіслав інформацію про місцезнаходження боєприпасів іноземного виробництва для танків та гаубиць.
Через кілька днів після цього адміністратор сам зв’язався із мешканцем Миколаєва і попросив надати фото складу боєприпасів.
Затримання і стаття
Саме під час спроби виконання цього завдання російського агента і затримали.
Жителю Миколаєва було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Суд обрав зраднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що у середині лютого у ході контрдиверсійних заходів на півдні України Служба безпеки викрила агента фсб. Він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Миколаївської області.
Фото: Миколаївська обласна прокуратура