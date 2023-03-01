Окупанти на окупованих територіях виплачують пенсії лише власникам паспортів рф

Паспорти Росії

З початку березня на тимчасово окупованих територіях почали діяти правила виплат пенсій та соціальних виплат рф. Згідно з цими правилами, російське громадянство є необхідною умовою для отримання відповідних виплат.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Паспорти Росії

Однак, паспортизація продовжується повільно, і багато жителів ігнорують отримання паспортів рф. При цьому місцеве населення позбавлене можливості використовувати гривню, оскільки її було заборонено на окупованих територіях. Це означає, що жителі ТОТ стали залежними від виплат рф та фактично перебувають під її контролем.

Такі дії рф порушують міжнародні закони і є ще однією формою економічної агресії проти України.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Херсонської області російські окупанти продовжують здійснювати спроби примусової паспортизації населення. Вони шантажують власників автомобілів, вимагаючи від них отримання паспортів рф для переоформлення машин відповідно до російських законів.

Згідно з наданими даними, до 1 травня на Херсонщині поставлено завдання обов'язкового переоформлення всіх автомобілів відповідно до російського законодавства. Однак для переоформлення автомобілів необхідна наявність паспорта росії, що стає неможливим для тих, хто не хоче ставати громадянами росії.