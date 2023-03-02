СБУ затримала у Рівному іноземця, який шпигував за підрозділами ЗСУ
У Рівному спіймали іноземного громадянина, який займався шпигунською діяльністю. Він спеціально приїхав до цього міста за наказом російських кураторів, маскуючись під волонтера.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
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Волонтер-шпигун
СБУ виявила у Рівному російського шпигуна.
Іноземний громадянин, який прибув до Рівного під виглядом волонтера, отримав завдання від російських кураторів.
Шпигунська діяльність іноземця
Як встановило слідство, чоловік мав зібрати у Рівному інформацію про розташування у місті військових підрозділів.
Крім того, росіян цікавили координати інфраструктурних об’єктів.
Шпигун встиг передати співробітнику головного управління генерального штабу ЗС РФ інформацію про один із підрозділів ЗСУ.
"Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі уповноваженими державними органами, а її розголошення ворогу може завдати шкоди обороноздатності та державній безпеці України", — пояснили у Офісі генерального прокурора.
Затримання і стаття
Після виконання цього завдання іноземця-шпигуна і затримали.
Йому оголосили підозру у поширенні інформації про місце розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Нагадаємо, у січні українські спецслужби виявили на території Чернігівської області білоруського шпигуна. Зрадник вивозив чоловіків призовного віку за кордон і збирав інформацію про українські війська в прикордонних районах.
Фото: Telegram-канал Офісу генерального прокурора