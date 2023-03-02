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СБУ затримала у Рівному іноземця, який шпигував за підрозділами ЗСУ

2 березня 2023 10:25
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Чоловік приїхав до Рівного спеціально, за наказом російських кураторів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У Рівному спіймали іноземного громадянина, який займався шпигунською діяльністю. Він спеціально приїхав до цього міста за наказом російських кураторів, маскуючись під волонтера.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Волонтер-шпигун

СБУ виявила у Рівному російського шпигуна.

Іноземний громадянин, який прибув до Рівного під виглядом волонтера, отримав завдання від російських кураторів.

Шпигунська діяльність іноземця

Як встановило слідство, чоловік мав зібрати у Рівному інформацію про розташування у місті військових підрозділів.

Крім того, росіян цікавили координати інфраструктурних об’єктів.

Шпигун встиг передати співробітнику головного управління генерального штабу ЗС РФ інформацію про один із підрозділів ЗСУ.

"Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі уповноваженими державними органами, а її розголошення ворогу може завдати шкоди обороноздатності та державній безпеці України", — пояснили у Офісі генерального прокурора.

Затримання і стаття

Після виконання цього завдання іноземця-шпигуна і затримали.

Йому оголосили підозру у поширенні інформації про місце розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Нагадаємо, у січні українські спецслужби виявили на території Чернігівської області білоруського шпигуна. Зрадник вивозив чоловіків призовного віку за кордон і збирав інформацію про українські війська в прикордонних районах.

Фото: Telegram-канал Офісу генерального прокурора

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