Росіяни знову жорстоко обстріляли Херсонщину: загинула людина
За минулу добу, 3 березня, російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область чотири рази. Внаслідок атаки загинула людина.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
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Росіяни атакували Херсонщину
Зазначається, що російські загарбники 69 разів обстріляли території області. По мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 460 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БпЛА.
"Ворог чотири рази обстріляв Херсон. У місті пошкоджено багатоквартирні будинки та комунальне підприємство", — йдеться в повідомленні.
Крім цього, відомо, що минулої доби на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку в Запоріжжі, у який влучила російська ракета. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина.