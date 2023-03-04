Росіяни знову жорстоко обстріляли Херсонщину: загинула людина

Внаслідок атаки на Херсонщину загинула людина

За минулу добу, 3 березня, російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область чотири рази. Внаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Росіяни атакували Херсонщину

Зазначається, що російські загарбники 69 разів обстріляли території області. По мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 460 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БпЛА.

"Ворог чотири рази обстріляв Херсон. У місті пошкоджено багатоквартирні будинки та комунальне підприємство", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, відомо, що минулої доби на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку в Запоріжжі, у який влучила російська ракета. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина.