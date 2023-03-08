Військова допомога Чехії

Чехія передасть Україні 15 комплексів ППО Viktor. Також країна передасть мобільні зенітні системи протиповітряної оборони для захисту від можливих атак.

Про це пише Darek pro Putina.

Військова допомога Чехії

Чеські волонтери зібрали близько 50 млн грн на закупівлю цих систем, які виготовлені на чеській оборонній фабриці Excalibur Army та призначені для захисту стратегічних та цивільних об'єктів.

Мобільна система ППО складається з пікапа Toyota, на якому встановлена зенітно-кулеметна установка калібру 14,5 мм. Комплекс оснащений 300 боєприпасами та може зберігати ще стільки ж. Завдяки установці на автомобільній базі, система ППО Viktor має маневровість і може використовуватися в умовах бездоріжжя.

Комплекс також оснащений денним та нічним прицілами, що дозволяє ефективно боротися з можливими загрозами у будь-який час доби. Дальність стрілянини цієї системи протиповітряної оборони сягає 2 км. Загалом передача цих систем ППО є важливим кроком у забезпеченні безпеки України від можливих російських атак.

Нагадаємо, що станом на початок весни українська армія потребує насамперед танків і бронетранспортерів. Крім того, Україні потрібна далекобійна артилерія та потужна система ППО.

Також ми писали, що після війни ситуація у Росії довгий час буде нестабільною . Президент Чехії Петро Павло також поставив під сумнів, що москва відразу ж налагоджуватиме нормальні відносини зі світом.