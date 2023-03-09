Путін визнав, що наступ неможливий, та вже має рішення щодо війни: в ISW розповіли подробиці

Володимир путін усвідомлює, що не має сил для наступу

Російська влада визнала проблеми із армією в Україні, зокрема, неможливість проводити масштабні наступи. Але росія планує і надалі воювати у нинішньому темпі.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Росія не має сил для наступу

Директорка Національної розвідки США Ервіл Гейнс 8 березня заявила, що президент росії володимир путін, імовірно, визнає обмежену спроможність російської армії підтримувати наступальний темп.

Аналітики Інституту вивчення війни раніше наголошували на тому, що піррова тактична перемога окупантів під Бахмутом не сприятиме досягненню росією оперативних чи стратегічних цілей росії на театрі воєнних дій.

Війна продовжуватиметься

Втім, зазначила Гейнс, російський диктатор, скоріш за все, планує продовжувати війну і надалі, затягуючи її тривалість.

На думку очільниці американської спецслужби, росія буде намагатися підтримувати поточний темп воєнних дій в Україні без проведення повної мобілізації та забезпечення відповідною кількістю боєприпасів.

Нагадаємо, за повідомленнями українського Генштабу, окупаційні війська використали практично усі запаси артилерійських боєприпасів, які були розміщені на складах у центральній частині російської федерації.

Через це армії рф, яка воює в Україні, почали постачати снаряди з інших частин росії.

Це ускладнило логістику і збільшило час передачі боєприпасів зі складів на фронт.

Крім того, близько половини боєприпасів у нових партіях є пошкоджені іржею.

Фото: "РИА Новости"