У Запоріжжі чути вибухи: що відомо
Увечері, 9 березня, у Запоріжжі пролунав вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють у місцевому Telegram-каналі "Ріа Мелітополь".
-
"Манчестер Юнайтед" розглядає можливість придбання Гаррі Кейна
-
У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"
-
Зеленському вдруге відмовили у виступі на церемонії вручення "Оскара", — ЗМІ
-
Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення
-
Нирки — головний фільтр організму: як піклуватись про їх здоров'я
-
ЗСУ знищили пункт управління і три склади боєприпасів ворога, — Генштаб
-
Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти
-
На Херсонщині російські мародери вивозять награбоване майно вантажівками, — Генштаб
-
У центрі Києві продають розкішну квартиру з холодильниками для сигар та вин
-
Український режисер Голубков обдурив Мінкульт, щоб знімати кліпи пропутінським зіркам: деталі
Що відомо
Оновлено 20:16. Відомо, що у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Місто під обстрілами С300. Повідомляють про запуски з боку Михайлівки і Молочанську. Є перебої зі світлом.
"У Запоріжжі вибух. Перебувайте в укритті! Пригадайте правило двох стін", — йдеться у повідомленні.
Також повідомлять, що по Запоріжжю "гатять" з Токмацького району. Саме там відмічали переміщення установок С300.
Новина доповнюється...
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки 9 березня, російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.