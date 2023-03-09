У Запоріжжі чути вибухи: що відомо

У Запоріжжі лунають вибухи

Увечері, 9 березня, у Запоріжжі пролунав вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють у місцевому Telegram-каналі "Ріа Мелітополь".

Що відомо

Оновлено 20:16. Відомо, що у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Місто під обстрілами С300. Повідомляють про запуски з боку Михайлівки і Молочанську. Є перебої зі світлом.

"У Запоріжжі вибух. Перебувайте в укритті! Пригадайте правило двох стін", — йдеться у повідомленні.

Також повідомлять, що по Запоріжжю "гатять" з Токмацького району. Саме там відмічали переміщення установок С300.

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Нагадаємо, внаслідок масованої атаки 9 березня, російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.