Подоляк заявив, що ім'я розстріляного росіянами українського військового майже встановлено

Михайло Подоляк

Ім'я розстріляного російськими окупантами українського військовополоненого практично остаточно встановлено. Однак ще є певні нюанси юридичного характеру.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Василю Голованову.

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"Ім'я практично остаточно вже визначено, але ще певні нюанси є юридичного характеру. Давайте дочекаємося, буде офіційна заява президента і буде офіційно заявлено ім'я та прізвище героя, який сказав "Слава Україні", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни будуть відповідати кожен свій злочин.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що усі російські злочинці неодмінно будуть покарані за свої злочини в Україні. Також Президент наголосив, що ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута.

Додамо, Дмитро Лубінець відреагував на вбивство українського військовополоненого за вигук "Слава Україні". Він наголосив, що це порушення Женевських конвенцій.