Британська розвідка з'ясувала, кого Пригожин буде вербувати до своєї ПВК "Вагнер"
Вербувальники ПВК "Вагнер" почали пропонувати участь у війні цивільним громадянам росії. Зокрема, представники "Вагнера" приходили до московських шкіл.
Про це йдеться у традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни від міністерства оборони Великої Британії.
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Після ув’язнених — цивільні
Британське міністерство оборони нагадало, що Євген Пригожин нещодавно втратив можливість вербувати ув’язнених у російських в’язницях.
Тепер він, імовірно, переключиться на цивільних громадян російської федерації.
Вербування старшокласників
Так, відомо, що в останні дні вербувальники "Вагнера" у масках проводили профорієнтаційні бесіди у середніх школах москви.
Вагнерівські вербувальники розповсюджували анкети під назвою "Заява молодого воїна", аби зібрати контактні дані зацікавлених учнів.
Нове вербування Пригожину не допоможе
На думку британської розвідки, на війні в Україні загинуло уже близько половини завербованих кримінальників, які відбували покарання у місцях позбавлення волі.
Саме для цього вербувальники ПВК "Вагнер" почали вербувати цивільне населення.
Але, припускають британські військові аналітики, це навряд чи компенсує втрати "Вагнера".
Тому Пригожин буде змушений зменшити масштаби та інтенсивність операцій на Донбасі.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни зазначив, що міноборони рф використовує елітні сили "Вагнера" у Бахмуті, щоб послабити амбіції Пригожина.
Фото з відкритих джерел