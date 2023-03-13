СБУ спіймала на Дніпропетровщині інформатора окупантів: яку інформацію передавав зрадник
У Дніпропетровській області правоохоронці спіймали одного із мешканців Синельниківського району на співпраці із окупантами. Зрадник передавав росіянам інформацію про українські війська у регіоні.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Зрадник на Дніпропетровщині
Українські правоохоронці виявили у Синельниківському районі Дніпропетровській області російського агента.
Зрадник збирав інформацію про українські війська у регіоні та передавав її окупантам.
Деталі співпраці
Відомо, що у вересні 2022 року російський агент збирав дані про місця дислокації підрозділів Збройних сил України на території Синельниківського району.
Також він фотографував місця дислокації українських військовослужбовців та української військової техніки.
Зрадник скидав фотографії через Viber, а гроші від росіян отримував на банківську картку.
Підозра і арешт
Зраднику України оголосили підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Суд обрав затриманому колаборанту запобіжний захід у вигляді під вартою.
Нагадаємо, що кілька днів тому зрадник, який став російським навідником заради машини, отримав 13 років в'язниці.
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура