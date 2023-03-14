​​​​​​​ЗСУ за добу уразили чотири системи радіоелектронної боротьби рф, — Генштаб

Сили оборони України продовжують знищувати логістичні та військові потужності росіян

За минулу добу, 13 березня, українська армія завдала удару по 15 районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Крім того, були уражені чотири станції радіоелектронної боротьби армії рф.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Удари авіації

Протягом минулої доби, 13 березня, авіація Повітряних сил ЗСУ завдала кількох влучних ударів по російських військах.

Зокрема, були уражені десять районів зосередження особового складу окупаційних підрозділів.

Успіхи наземних підрозділів ЗСУ

Артилерія та ракетні війська Сил оборони України за минулу добу уразили п’ять районів зосередження російських військових та ворожої техніки.

Крім того, були знищені три склади з боєприпасами та чотири станції радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов раніше заявив, що росія у зв'язку з загарбницькою війною проти України витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. За прогнозами Буданова, економіка рф не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці.

Фото: Генштаб