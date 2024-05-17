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Повітряна тривога — на півдні України активізувались ворожі дрони

17 травня 2024 01:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога вночі 17 травня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога вночі, 17 травня, охопила південь України. У небі — ворожі "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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Повітряна тривога вночі 17 травня 

Станом на 01:28 сигнал тривоги оголошений в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях. 

Повітряна тривога в Україні вночі 17 травня
Карта повітряних тривог в Україні 17 травня. Фото: alerts.in.ua

Раніше військові Повітряних сил ЗСУ повідомили про загрозу ударів "шахедами". 

Загроза ударних дронів на півдні України
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Новина доповнюється. 

вибух
безпілотники
повітряна тривога
атака
ракетний удар

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