Повітряна тривога — на півдні України активізувались ворожі дрони
17 травня 2024 01:25
Фото ілюстративне
Повітряна тривога вночі, 17 травня, охопила південь України. У небі — ворожі "шахеди".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Станом на 01:28 сигнал тривоги оголошений в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях.
Раніше військові Повітряних сил ЗСУ повідомили про загрозу ударів "шахедами".
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