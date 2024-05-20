Повітряна тривога зараз 20 травня — яким областям загрожує удар балістикою

Повітряна тривога шириться областями — загроза атаки балістикою
20 травня 2024 01:01
оновлено: 01:41
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз 20 травня охопила значну частину областей, зокрема Сумську, Кіровоградську, Вінницьку, Миколаївську та інші. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Військові попереджають про загрозу застосування балістики зі сходу.
Повітряна тривога охопила значну частину областей, а саме:
- Сумську,
- Полтавську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Дніпропетровську,
- Кіровоградську,
- Вінницьку,
- Миколаївську,
- Одеську,
- Херсонську,
- Запорізьку.
Оновлено 01:38. Повітряні сили також оновили інформацію щодо руху ударних БпЛА:
- у Тульчинському районі Вінницької області — курс північно-західний;
- нова група БпЛА в акваторії Чорного моря — курс на Одеську область.
За актуальною картою повітряних тривог досі "червоніють" такі області:
- Харківська,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Вінницька,
- Хмельницька.
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