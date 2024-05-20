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Повітряна тривога шириться областями — загроза атаки балістикою

20 травня 2024 01:01
оновлено: 01:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 20 травня — яким областям загрожує удар балістикою
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 20 травня охопила значну частину областей, зокрема Сумську, Кіровоградську, Вінницьку, Миколаївську та інші. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу балістики. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Військові попереджають про загрозу застосування балістики зі сходу.

Повітряна тривога зараз 20 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога охопила значну частину областей, а саме:

  • Сумську,
  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Кіровоградську,
  • Вінницьку,
  • Миколаївську,
  • Одеську,
  • Херсонську,
  • Запорізьку.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 20 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:38. Повітряні сили також оновили інформацію щодо руху ударних БпЛА:

  • у Тульчинському районі Вінницької області — курс північно-західний;
  • нова група БпЛА в акваторії Чорного моря — курс на Одеську область.
Повітряна тривога зараз 20 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

За актуальною картою повітряних тривог досі "червоніють" такі області:

  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Вінницька,
  • Хмельницька.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 20 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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