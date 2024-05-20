Повітряна тривога зараз 20 травня — яким областям загрожує удар балістикою

Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз 20 травня охопила значну частину областей, зокрема Сумську, Кіровоградську, Вінницьку, Миколаївську та інші. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Військові попереджають про загрозу застосування балістики зі сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога охопила значну частину областей, а саме:

Сумську,

Полтавську,

Харківську,

Донецьку,

Дніпропетровську,

Кіровоградську,

Вінницьку,

Миколаївську,

Одеську,

Херсонську,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:38. Повітряні сили також оновили інформацію щодо руху ударних БпЛА:

у Тульчинському районі Вінницької області — курс північно-західний;

нова група БпЛА в акваторії Чорного моря — курс на Одеську область.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

За актуальною картою повітряних тривог досі "червоніють" такі області:

Харківська,

Херсонська,

Миколаївська,

Одеська,

Вінницька,

Хмельницька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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