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Повітряна тривога шириться Україною — чим обстрілюють росіяни

30 квітня 2024 04:45
оновлено: 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 30 квітня нестримно шириться областями — чим обстрілює РФ
Запуск ракети в нічне небо. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 30 квітня охопила південні області, зокрема, Миколаївську, Запорізьку та Херсонську. Попереджають про активність авіації ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 30 квітня

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!" — попередили бійці.

Повітряна тривога зараз 30 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою моніторингові пабліки повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб на Херсонщині.

Повітряна тривога зараз 30 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor

Наразі в Україні в південних областях триває повітряна тривога. "Почервоніли" Миколаївська, Херсонська та Запорізька області.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 30 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Одесу в понеділок, 29 квітня. Внаслідок атаки загинуло четверо осіб, поранено ще 32 людей.

Також ми писали, що росіяни в понеділок, 29 квітня, обстріляли й Харків. Є поранений та пошкодження житлового будинку.

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