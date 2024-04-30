Повітряна тривога зараз 30 квітня нестримно шириться областями — чим обстрілює РФ

Повітряна тривога шириться Україною — чим обстрілюють росіяни
Повітряна тривога в Україні зараз 30 квітня охопила південні області, зокрема, Миколаївську, Запорізьку та Херсонську. Попереджають про активність авіації ворога.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 30 квітня
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!" — попередили бійці.
Своєю чергою моніторингові пабліки повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб на Херсонщині.
Наразі в Україні в південних областях триває повітряна тривога. "Почервоніли" Миколаївська, Херсонська та Запорізька області.
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Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Одесу в понеділок, 29 квітня. Внаслідок атаки загинуло четверо осіб, поранено ще 32 людей.
Також ми писали, що росіяни в понеділок, 29 квітня, обстріляли й Харків. Є поранений та пошкодження житлового будинку.
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