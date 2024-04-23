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Повітряна тривога — у Києві лунають вибухи

23 квітня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи у Києві вночі 24 квітня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час повітряної тривоги на Київщині вночі 23 квітня військові Повітряних сил ЗСУ повідомили про наближення до столиці російських ударних дронів.

Інформація про це з'явилась у телеграм-каналі Повітряних сил.

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О 03:38 про звуки вибухів почали повідомляти місцеві телеграм-канали. 

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О 03:41 телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" написав про роботу сил ППО у Києві з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

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Скриншот з Telegram/Оперативний ЗСУ

Новина оновлюється. 

Київ
Київська область
повітряна тривога
ракети
війна в Україні
Шахед

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