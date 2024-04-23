Вибухи у Києві вночі 24 квітня

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Під час повітряної тривоги на Київщині вночі 23 квітня військові Повітряних сил ЗСУ повідомили про наближення до столиці російських ударних дронів.

Інформація про це з'явилась у телеграм-каналі Повітряних сил.

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Вибухи у Києві вночі 23 квітня

О 03:38 про звуки вибухів почали повідомляти місцеві телеграм-канали.

О 03:41 телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" написав про роботу сил ППО у Києві з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Скриншот з Telegram/Оперативний ЗСУ

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