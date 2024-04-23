Вибухи у Києві вночі 24 квітня

Повітряна тривога — у Києві лунають вибухи
23 квітня 2024 03:40
Фото ілюстративне
Під час повітряної тривоги на Київщині вночі 23 квітня військові Повітряних сил ЗСУ повідомили про наближення до столиці російських ударних дронів.
Інформація про це з'явилась у телеграм-каналі Повітряних сил.
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О 03:38 про звуки вибухів почали повідомляти місцеві телеграм-канали.
О 03:41 телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" написав про роботу сил ППО у Києві з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
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