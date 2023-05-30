Повторні вибухи в Києві

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Після масованої атаки росіян на столицю, у Києві знову чути вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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04:01. Кличко також повідомляє про вибухи в Києві.

04:04. Карта повітряних тривог станом на зараз. Залишайтесь в укритті.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

04:08. "Святошинський р-н. Попередньо падіння уламків на територію одного з підприємств. Всі екстрені служби працюють на місці. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються", — повідомляє КМВА.