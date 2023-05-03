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Рада вирішила звільняти військовослужбовців, чиї родичі зникли безвісти чи загинули

3 травня 2023 17:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Рада вирішила звільняти військовослужбовців, чиї родичі зникли безвісти чи загинули
Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №8009, який надає можливість звільнення з військової служби мобілізованих та контрактників, у яких близькі родичі загинули або зникли безвісти під час військового стану. Закон було підтримано 291 народним обранцем.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Цей закон встановлює, що під час воєнного стану військові, у яких загинули або зникли безвісти близькі родичі — чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабця чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра можуть бути звільнені з військової служби.

Законопроєкти №7481 та №7352, ухвалені Верховною Радою у липні минулого року, розширили перелік осіб, які не підлягають призову з мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації. Ці закони встановили, що родичів, чиї близькі загинули на війні з Росією, не будуть призивати під час мобілізації.

В Україні вже понад рік триває повномасштабна війна та діє воєнний стан, під час якого українські військові несуть службу до набрання чинності наказом про демобілізацію. Однак є підстави, що дозволяють звільнитися.

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