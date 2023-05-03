Рада вирішила звільняти військовослужбовців, чиї родичі зникли безвісти чи загинули
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №8009, який надає можливість звільнення з військової служби мобілізованих та контрактників, у яких близькі родичі загинули або зникли безвісти під час військового стану. Закон було підтримано 291 народним обранцем.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рада ухвалила нове положення про звільнення військових
Цей закон встановлює, що під час воєнного стану військові, у яких загинули або зникли безвісти близькі родичі — чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабця чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра можуть бути звільнені з військової служби.
Законопроєкти №7481 та №7352, ухвалені Верховною Радою у липні минулого року, розширили перелік осіб, які не підлягають призову з мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації. Ці закони встановили, що родичів, чиї близькі загинули на війні з Росією, не будуть призивати під час мобілізації.
В Україні вже понад рік триває повномасштабна війна та діє воєнний стан, під час якого українські військові несуть службу до набрання чинності наказом про демобілізацію. Однак є підстави, що дозволяють звільнитися.