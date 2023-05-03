РФ завезла на окуповані території України криміналітет, — Маляр

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Facebook/Ганна Маляр

Російські окупанти використовують керований криміналітет для провокацій та залякування місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Це навмисне створює гострі конфлікти у громадських місцях, які часто переростають у жорстокі побиття громадян, які не згодні з окупаційним режимом.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

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На думку Маляр, окупанти використали таку тактику в населеному пункті Стрілецька Херсонської області, де більшість масових бійок були класифіковані слідчими органами як такі, що не мають складу злочину, тоді як російські провокатори, які фактично були винними, не були притягнуті до кримінальної відповідальності.

"Таким чином, окупанти навмисно провокують збільшення кількості випадків гострих конфліктів у громадських місцях, які переростають у жорстоке побиття громадян незгодних із російським окупаційним режимом", — зазначила Маляр.

Крім того, Маляр вказала на те, що Росія раніше використала криміналітет для дестабілізації ситуації в Україні, наприклад, завозячи своїх "злодіїв у законі" у 2014-2015 роках.

Такі дії російських окупантів та їхнє залучення до провокаційних дій викликають серйозні побоювання та тривогу в українського населення та уряду.

Нагадаємо, що Державна дума Росії намагається змінити законодавство для того, щоб провести на окупованих територіях України восени 2023 року вибори. Наразі це неможливо через запроваджений у цих регіонах воєнний стан.