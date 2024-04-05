Повітряна тривога вночі 5 квітня - росіяни випустили дрони

Росіяни випустили БпЛА — куди рухаються ворожі цілі
5 квітня 2024 00:46
оновлено: 01:00
ЗСУ працюють по ворожих цілях. Фото: Генштаб
Росіяни запустили іранські дрони "Шахід". У кількох областях України лунає повітряна тривога.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
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За даними ПС, одна група ударних безпілотників рухаються у напрямку Запоріжжя, а інша — з Херсонщини на Дніпропетровщину.
Зараз карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд:
Нагадаємо, вночі 5 квітня у Харківській області пролунало кілька вибухів.
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