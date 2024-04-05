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Росіяни випустили БпЛА — куди рухаються ворожі цілі

5 квітня 2024 00:46
оновлено: 01:00
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Повітряна тривога вночі 5 квітня - росіяни випустили дрони
ЗСУ працюють по ворожих цілях. Фото: Генштаб
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Росіяни запустили іранські дрони "Шахід". У кількох областях України лунає повітряна тривога

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

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За даними ПС, одна група ударних безпілотників рухаються у напрямку Запоріжжя, а інша — з Херсонщини на Дніпропетровщину. 

Загроза БпЛА вночі 5 квітня
Фото: скриншот повідомлення ПС

Зараз карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд: 

Повітряна тривога 5 квітня
Карта повітряних тривог

Нагадаємо, вночі 5 квітня у Харківській області пролунало кілька вибухів

війна
обстріли
дрон Шахід-136

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