Повітряна тривога вночі 5 квітня - росіяни випустили дрони

ЗСУ працюють по ворожих цілях. Фото: Генштаб

Росіяни запустили іранські дрони "Шахід". У кількох областях України лунає повітряна тривога.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

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За даними ПС, одна група ударних безпілотників рухаються у напрямку Запоріжжя, а інша — з Херсонщини на Дніпропетровщину.

Фото: скриншот повідомлення ПС

Зараз карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд:

Карта повітряних тривог

Нагадаємо, вночі 5 квітня у Харківській області пролунало кілька вибухів.