Война в Украине: 800 день войны - достижения и успехи

Украинский танк на фронте войны против России. Фото: Генштаб ВСУ

800 дней назад началась полномасштабная российско-украинская война. Какие достижения и достижения являются главными для Украины, ее общества, какие выводы сделал для себя коллективный Запад читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Как изменилась Украина

Ровно 800 дней назад, 24 февраля 2022 года, в Украине началась новая жизнь. Жизнь в условиях полномасштабной войны. Войны, которую переживает вся страна – пусть и боевые действия затронули только часть территории Украины. Впрочем, ракетно-дроновые атаки, происходящие с первых же часов полномасштабного вторжения, затронули все тыловые области нашего государства.

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Жизнь в особых обстоятельствах – это не только вызов, не только проблемы, но и новые возможности, новые шансы, как бы это ни парадоксально звучало. Так, известный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE отметил, что одним из главных последствий этих 800 дней является объединение украинского общества вокруг главной цели – сохранение украинской государственности.

Кроме того, подчеркнул Снегирев, война и все связанные с ней события – подтолкнули Украину к ускоренному формированию полноценной нации. Все проблемы, все расколы – по линии языка, по линии религии – на фоне войны, на фоне необходимости объединиться для того, чтобы сопротивляться российским агрессорам фактически ушли в прошлое. И из этой войны Украина выйдет не только с разрушенными городами и селами, но и созданной и окрепшей политической украинской нацией.

В которую войдут и этнические россияне, которые после 24 февраля больше не хотят иметь ничего общего со своей исторической родиной. Таким образом, будет решен и вопрос самоидентификации украинцев – в послевоенном обществе процент тех, кто не сочтет себя частью Украины, ее общества, будет не выше среднеевропейского.

Как изменилась украинская армия

Вооруженные силы Украины пережили за 800 дней полномасштабной войны пережили самые впечатляющие изменения. До 2014 года украинская армия была институцией с минимальным общественным уважением. Никто не хотел в ней служить, материально-техническую ее часть системно и постоянно разворовывали. Фактически ВСУ в течение нескольких десятилетий уничтожали (а во времена экс-президента Януковича это делали умышленно).

Начало российско-украинской войны изменило эту ситуацию. А полномасштабное вторжение и отчаянное сопротивление сделало эти изменения в ВСУ необратимыми. Во-первых, потому что украинские офицеры и генералы продемонстрировали свою способность к активным и успешным действиям на фронте. Такие операции, как Слобожанское контрнаступление, войдут в мировую историю войн – а создатели и исполнители этой операции получат заслуженное признание в мире.

Во-вторых, процесс военной помощи Украине со стороны стран НАТО и других демократических государств обернулся тем, что Вооруженные силы нашего государства совершенно логично начали переходить на оружие западных образцов – тем самым фактически проходя определенный этап евроатлантической интеграции прямо во время боевых действий. Когда война завершится, для того чтобы Украина стала частью военного альянса коллективного Запада – нужна будет только политическая воля западных лидеров. Технически украинские военные уже будут готовы к участию в НАТО.

Какие выводы сделал Запад об Украине

Еще одним важным моментом в истории полномасштабной агрессии России против Украины является позиция стран Запада. Которые, безусловно, сделают соответствующие выводы из нынешней войны. Какими же будут эти выводы?

Во-первых, вполне очевидным выводом является то, что Украина – часть европейского, евроатлантического сообщества. Конечно, формально это еще нужно оформить, на это уйдет не один год – прежде всего, во время вступления Украины в Евросоюз. Но уже сейчас понятно, что наше государство является частью коллективного Запада, и граница цивилизованного мира, этот новый "железный занавес", который уже фактически опускается над Европой, проляжет не на западной, а на восточной границе нашего государства.

Во-вторых, нынешняя война уничтожила миф о непобедимости как российской армии, так и режима Владимира Путина в целом. Кремль может сколь угодно угрожать Европе возможной агрессией – но битвы за Бахмут, Авдеевку, война в Украине в целом, все это продемонстрировало, что возможности российских вооруженных сил были серьезно переоценены. Сейчас мир видит истинную цену ВС Российской Федерации.

Какие выводы сделал Запад о России

В-третьих, то, что Россия докатилась до превращения в тоталитарное государство, которым был его предшественник, СССР, демонстрирует провал идеи "деньги принесут в РФ демократию". Именно так планировали трансформировать Российскую Федерацию мировые лидеры 90-х, в частности президент США Билл Клинтон. Именно так думали еще в 2014 году их политические потомки, в частности президент США Барак Обама.

Оба этих президента представляли Демократическую партию, как и нынешний глава Белого дома Джо Байден. Но сейчас и ему, и всем другим западным лидерам – понятно, что Россия должна проиграть окончательно. Только тогда эта страна получит шанс на необратимые демократические перемены.

Запад увидел, что российская армия не так сильна, как считалось. Запад увидел, что Россия, став капиталистической страной, не превратилась в демократию, напротив – из авторитарного государства очень быстро вернулась в тоталитарное прошлое. Все это будет непременно исправлено в будущем. Исправлено благодаря украинскому мужеству и стойкости.