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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня

8 ноября 2023 07:37
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 08.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 8 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 ноября.

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DeepState

По состоянию на 08.11.2023 нет актуальных карт DeepState, однако мы сразу обнародуем информацию, как только она появится. А пока напомним ключевые события по состоянию на 6 ноября.

Как сообщалось, российские оккупанты продолжают давить у Степного на Авдеевском направлении. Не прекращаются штурмы у Водяного-Опросного.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на среду, 8 ноября, провели 48 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

  • Богдановки и Хромового на Бахмутском направлении,
  • Степного, Авдеевки, Тоненького на Авдеевском направлении,
  • Красногоровки и Марьинки на Марьинском направлении,
  • Старомайорского и Червоного Бердянском направлении,
  • Работино и северо-западнее Вербового на Запорожском направлении.
  • Синковки, Ивановки и Стельмаховки на Сватовском направлении.
Карта боевых действий в Запорожском и Бердянском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Как отмечают в Институте изучения войны, украинские силы перебросили ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области и продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу с группировкой легкой пехоты размером примерно в батальон.

"Русские милблогеры распространили фото 6 ноября, на котором якобы украинская гусеничная транспортная машина-амфибия (ПТС) везла БМП на восточный берег близ Кринок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра)", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 7 ноября 2023
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Генштаб

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 8 ноября 2023 года еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте по состоянию на вечер 7 ноября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

За сутки произошло 78 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на следующих направлениях фронта:

  • на Купянском – около 20 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки;
  • на Бахмутском – пять атак возле Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченные позиции возле Андреевки, ВСУ в свою очередь продолжают контрнаступать южнее;
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Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб
  • на Авдеевском — более 20 атак в районах Степового, Авдеевки, Тоненького;
  • на Марьинском — более 25 атак у Красногоровки и Марьинки;
  • на Шахтерском и Запорожском — более 10 атак вблизи Старомайорского, Красного, Работино и северо-западнее Вербового.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на заявление нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он сравнил депутата с российскими пропагандистами.

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