Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 08.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 8 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 ноября.

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DeepState

По состоянию на 08.11.2023 нет актуальных карт DeepState, однако мы сразу обнародуем информацию, как только она появится. А пока напомним ключевые события по состоянию на 6 ноября.

Как сообщалось, российские оккупанты продолжают давить у Степного на Авдеевском направлении. Не прекращаются штурмы у Водяного-Опросного.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на среду, 8 ноября, провели 48 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

Богдановки и Хромового на Бахмутском направлении,

Степного, Авдеевки, Тоненького на Авдеевском направлении,

Красногоровки и Марьинки на Марьинском направлении,

Старомайорского и Червоного Бердянском направлении,

Работино и северо-западнее Вербового на Запорожском направлении.

Синковки, Ивановки и Стельмаховки на Сватовском направлении.

Карта боевых действий в Запорожском и Бердянском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Как отмечают в Институте изучения войны, украинские силы перебросили ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области и продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу с группировкой легкой пехоты размером примерно в батальон.

"Русские милблогеры распространили фото 6 ноября, на котором якобы украинская гусеничная транспортная машина-амфибия (ПТС) везла БМП на восточный берег близ Кринок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра)", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Генштаб

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 8 ноября 2023 года еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте по состоянию на вечер 7 ноября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

За сутки произошло 78 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на следующих направлениях фронта:

на Купянском – около 20 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки;

– около 20 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки; на Бахмутском – пять атак возле Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченные позиции возле Андреевки, ВСУ в свою очередь продолжают контрнаступать южнее;

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб

на Авдеевском — более 20 атак в районах Степового, Авдеевки, Тоненького;

— более 20 атак в районах Степового, Авдеевки, Тоненького; на Марьинском — более 25 атак у Красногоровки и Марьинки;

— более 25 атак у Красногоровки и Марьинки; на Шахтерском и Запорожском — более 10 атак вблизи Старомайорского, Красного, Работино и северо-западнее Вербового.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на заявление нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он сравнил депутата с российскими пропагандистами.