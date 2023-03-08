Бахмут — ловушка для российской армии

Роль боев за Бахмут в российско-украинской войне

Бои за Бахмут, который российская пропаганда называет Артемовск, идут уже полгода. Маленький город, о котором раньше никто толком и не слышал, теперь на первых полосах газет и сайтов. Битва, которая кипит там, становится, похоже кульминацией этой войны.

Зачем им Бахмут

Сам по себе Бахмут имеет довольно важное значение, как транспортный узел и плацдарм для штурма Славянско-Краматорской агломерации, последних крупных городов Донбасса. Если верно утверждение, что приказ путина заключается в том, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области и таким образом, объявить о завершении целей "специальной военной операции".

Но все это было важно, если бы Бахмут был захвачен сходу, в начале вторжения. Тогда, подготовившись и перегруппировавшись, российские войска смогли бы приступить к штурму Славянска и Краматорска. Сейчас это практически невозможно. Россияне откровенно увязли в Бахмуте.

ВСУ в Бахмуте. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

Украинский Верден

Военная наука знает три способа штурма городов.

Первый — окружить город, взять его в осаду и штурмовать. Так в свое время был взят Кенигсберг. Или можно вспомнить пример поближе — штурм Мосула. Он длился больше года, стоил иракской армии огромных потерь. Город был практически разрушен, хотя оборонявшаяся в нем группировка террористов ИГИЛ была намного меньше, чем наступавшие иракцы и почти не имела тяжелого оружия.

Второй — создать угрозу окружения и вынудить противника самому покинуть город. Так произошло в Лисичанске. Тогда создалась опасность обхода города и ВСУ были вынуждены его покинуть.

Третий — самый бессмысленный и затратный. Штурмовать город в лоб, без окружения, позволяя противнику доставлять туда снабжение и подкрепления. Именно так немцы штурмовали Сталинград, хотя его правобережная часть была отрезана от левобережной Волгой и снабжение приходилось вести через реку (одну из крупнейших в мире). Именно этот способ и выбрало российское командование. Что и вылилось в итоге в бои в духе Первой мировой. Откуда и взялось это сравнение с Верденом.

Бахмут. Фото: REUTERS/Alex Babenko

Недоокружение

После нескольких месяцев тяжелейших боев в лоб россияне попытались обойти город. Потратив еще много времени и огромное количество резервов, им удалось захватить Соледар и создать угрозу полуокружения города. Их части нависли над северо-западной оконечностью города, с юга подошли к Ивановскому.

Для снабжения украинского гарнизона осталась, по сути, одна дорога и все заговорили о возможном отходе ВСУ. Масло в огонь подлило сообщение украинского военного Мадяра, который рассказал, что его подразделение аэроразведки отводят на другие позиции.

Бахмут. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

После появились сообщения и некоем конфликте между Зеленским и Залужным. Якобы главком ВСУ предлагал оставить город, а президент Украины настаивал на его удержании. В конце концов, ситуацию прояснила информация, что на заседании Ставки в Киеве было принято решение перебросить в Бахмут резервы и обороняться. Сразу возник вопрос — зачем?

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Ловушка

Тут, впрочем, сильно гадать не надо. Бахмут стал своего рода магнитом, который притягивает к себе российские резервы, не давая проводить активные наступательные действия на других участках фронта. Это воронка, в которую россия закачивает свои войска.

Но даже в случае отхода украинцев у россиян нет возможности развить успех, отсутствует, так называемый, второй эшелон, который можно было бы ввести в прорыв и выйти на оперативный простор. Но простора тоже нет. За Бахмутом они упрутся в следующую линию обороны, а потом укрепрайон Славянска и Краматорска, который, при таких темпах, можно штурмовать несколько лет.

ВСУ под Бахмутом. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Фланги

Более того, на юге для украинцев складывается удачная конфигурация фронта. Пытаясь прорваться к Ивановскому россияне обнажают свои фланги, подставляя их под возможный контрудар ВСУ из района, например, Ступочек. Тогда украинцам удастся обломать южную клешню возможного окружения и снять угрозу охвата города.

В любом случае, при отходе или продолжении сопротивления, Бахмут уже выполнил свою задачу — сковал российские резервы и подготовил почву для будущего контрнаступления ВСУ.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook