Что россияне смогут противопоставить контрнаступлению ВСУ

Украинские артиллеристы ведут огонь по врагу. Фото: Reuters

Украина едва ль не замерла в ожидании пробития часа возмездия россиянам — контрнаступления ВСУ. Отечественные и западные аналитики полны оптимизма и дают минимальный процент возможным неудачам украинских воинов на поле боя.

Способны ли россияне сопротивляться и дать отпор ВСУ, Новини.LIVE попыталось разобраться.

Читайте также:

Армия врага потеряла потенциал

Почти все украинские военные эксперты едины во мнении, что примерно с середины весны стратегическая инициатива перешла от врага к украинским силам обороны, и теперь именно они диктуют и навязывают врагу свою волю в бою. И он вынужден этой воле подчиняться. Ведь за более чем год освободительной борьбы Вооруженным силам Украины удалось существенно обескровить агрессора, лишив его преимущества в подготовленной живой силе и технике, уничтожив почти полностью или частично его передовые, наиболее боеспособные подразделения.

В британской разведке согласны с такими выводами. Более того, там отмечают, что в результате удачных и продуманных действий Сил сопротивления, российская оккупационная армия не только все чаще теряет инициативу в бою, но вынуждена только рефлексировать на те или иные действия украинских воинов.

По мнению иностранных аналитиков, такая тенденция начала системно проявляться с начала мая.

Вместе с тем в оперативном плане командование армии агрессора еще предпринимает попытки создать какие-то свои резервы и разместить их на тех направлениях, где можно вероятно ожидать контрудара ВСУ.

Враг перебрасывает свои подразделения. Фото: РосСМИ

Однако, как склонны считать западные эксперты, такие действия не эффективны из-за того, что агрессору приходится снимать войска с одних участков фронта и отправлять их на другие, где необходимо восполнить пробелы. А на местах, с которых их сняли, появляются те же пробелы.

Маркеры поражения

Перемещение оккупантами собственных сил и средств, а также вывоз награбленного с временно оккупированных территорий могут служить своеобразными показателями того, что враг сомневается в собственных способностях удержать захваченное в контексте будущего украинского контрнаступления.

"Очевидно, что россияне, несмотря на то, что создали очень мощную разветвленную систему оборонных рубежей и фортификационных сооружений на юге Запорожской и Херсонской областей, прекрасно понимают, что возможностей для эффективной защиты своих позиций при условии, что Украина будет иметь тотальное преимущество в артиллерийском и ракетном оружии, у них нет. Поэтому, скорее всего, они готовятся к тому, чтобы "если что" то у них была возможность убраться прочь", — анализирует положение дел бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

В то же время он отмечает, что сомневается в том, что враг так легко и просто уйдет под натиском украинских войск.

Оккупанты готовятся к сопротивлению

По словам Селезнева, враг не терял времени. Он за месяцы оккупации не просто так создал мощную сеть обороны и даже построил целые укрепрайоны на Юге Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму.

Например, в Васильевке, под Запорожьем, россияне построили очень мощный укрепрайон.

"Но как только этот укрепленный район падет, и украинские Силы обороны начнут продвигаться вперед хотя бы километров на 20, Энергодар окажется в оперативном окружении, поскольку дорог, по которым можно быстро переместить все российские силы и средства, нет. А при блокировании ведущих дорог из Мелитополя в Энергодар, тамошний гарнизон окажется в "котле", — убежден Селезнев.

По его словам, к обороне на Юге Запорожской и Херсонской областей россияне подготовились на 100%. И уже перешли к стратегической обороне.

Российские окопы в Запорожских степях. Фото t.me/energoatom_ru

При этом они предусмотрели разные варианты развития событий.

"Потому что создание отдельной группировки на Севере Крыма, заточенное именно на оборону непосредственно Крыма — южнее Новоалексеевки, в районе Каланчака. Они уже больше ориентированы на удержание Крыма", — объясняет военный эксперт.

Между тем, в этой связи он подчеркивает, что очень смутно себе представляет, как это им удастся.

Весь Юг будет на прицеле

Стоит отметить, что благодаря своим западным партнерам у Украины уже есть достаточное количество сил и средств огневого поражения. Ими будет держаться под прицелом весь Север Крыма вместе с Джанкоем, Красноперекопском, Армянском включительно.

Артиллерия ВСУ ведет огонь. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Там, обращает внимание Селезнев, сейчас находится большое количество российских воинских частей и соединений, и они плавно и методично будут выжигаться, если не уберуться сами.

А если у нас будет достаточное количество ракет Storm Shadow, констатирует украинский офицер, то шансы россиян на выживание еще больше уменьшатся, потому что тогда под плотным огнем окажется вся территория оккупированного украинского Юга. За исключением, возможно, Южного берега Крыма.

Мост падет в первых рядах

По убеждению Селезнева, к моменту выхода украинских сил обороны к крымским перешейкам Крымский мост будет уничтожен, а все корабли Черноморского флота окажутся в зоне риска огневого поражения ВСУ и попытаются скрыться в районе Судака и Феодосии или еще дальше.

Взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года. Фото: РосСМИ

А с потерей моста возникает вполне резонный вопрос: как россияне будут формировать логистику для своей группировки в Крыму при утраченных перешейках?

Противник остается сильным

"Безусловно, россияне настроены серьезно сопротивляться в случае нашего контрнаступления. Они 15 месяцев набирались опыта, и это мы видим даже по построению их оборонительных рубежей", — говорит бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

Игорь Романенко. Фото: УНИАН

К примеру, отмечает он, во время освобождения Херсонщины мы взяли только один из трех оборонительных рубежей. А дальше остановились, потому что не хотели подвергать себя лишним потерям и стали вынуждать врага добровольно покинуть территорию или он был бы уничтожен.

"Враг может хорошо обороняться, и мы это видели. К тому же не стоит забывать, что Россия является ресурсным государством, вкладывающим в армию большие средства", — подчеркнул Романенко.

Таким образом, мы имеем дело с опытным врагом, который воюет длительное время, имеет мощный запас прочности в виде финансового, технического и живого ресурса. К тому же этот враг настроил на нашей земле достаточно серьезные и крепкие оборонительные объекты, которые нам нужно будет брать.