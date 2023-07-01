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Очереди на границе Украины: какая ситуация 1 июля

1 июля 2023 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины 1 июля
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 1 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 1 июля

По состоянию на 05:30 1 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 95 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 140 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 30 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 110 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 1 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 5 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Венгрия:

  • "Тиса" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что госпогранслужба сообщила о том, что на границе Украины увеличился поток желающих уехать. В Минреинтеграции рассказали, с чем это связано.

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