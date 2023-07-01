Очереди на границе Украины: какая ситуация 1 июля
1 июля 2023 06:13
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: google.com
По состоянию на 1 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
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Очереди на границе Украины 1 июля
По состоянию на 05:30 1 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 95 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 140 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 30 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 110 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 1 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
- "Смольница" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 5 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Венгрия:
- "Тиса" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Напомним, что госпогранслужба сообщила о том, что на границе Украины увеличился поток желающих уехать. В Минреинтеграции рассказали, с чем это связано.