Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: google.com

По состоянию на 1 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 1 июля

По состоянию на 05:30 1 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 95 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 140 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 30 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 110 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 1 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 5 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Венгрия:

"Тиса" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что госпогранслужба сообщила о том, что на границе Украины увеличился поток желающих уехать. В Минреинтеграции рассказали, с чем это связано.