Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: google.com

По состоянию на 17 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 17 июля

По состоянию на 00:00 17 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 55 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 15 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 70 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 30 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Венгрия:

"Тиса" — 5 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что во время военного положения некоторой категории мужчин все же можно выезжать за границу. Больше шансов на выезд у тех, кто имеет троих и больше детей.