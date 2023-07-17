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Очереди на границе Украины: какая ситуация 17 июля

17 июля 2023 06:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на границе Украины 17 июля
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 17 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 17 июля

По состоянию на 00:00 17 июля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 55 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 15 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 70 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 30 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
  • "Смольница" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Венгрия:

  • "Тиса" — 5 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что во время военного положения некоторой категории мужчин все же можно выезжать за границу. Больше шансов на выезд у тех, кто имеет троих и больше детей.

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