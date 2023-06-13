Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 13 июня
По состоянию на вторник, 13 июня, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на выезд из Украины
По состоянию на 00:00 13 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 5 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 15 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 30 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 15 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 779 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
- "Тиса" — 0 л/а,0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Республика Молдова:
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, пока идет война в Украине выезд за границу мужчинам запрещен. Впрочем, даже по завершении полномасштабной войны граждан Украины могут не выпускать за пределы страны. И тому есть причины.
Специалисты говорят, что таким основанием для продления запрета может стать объявление чрезвычайного положения в стране.