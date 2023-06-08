Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 8 июня
По состоянию на 8 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на выезд из Украины
По состоянию на 00:00 8 июня очереди на границах с соседними государствами на выезд из Украины зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 80 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 25 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 90 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 70 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 450 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Венгрия:
- "Тиса" — 10 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Напомним, что в Украине запрещен выезд за границу для военнообязанных. Право уехать из страны имеют только определенные категории мужчин. Однако вскоре для одной из них усилят контроль и проверки.