Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 8 июня

Очередь автомобилей на выезд из Украины на границе. Фото: google.com

По состоянию на 8 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на выезд из Украины

По состоянию на 00:00 8 июня очереди на границах с соседними государствами на выезд из Украины зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 80 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 25 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 90 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 70 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 450 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что в Украине запрещен выезд за границу для военнообязанных. Право уехать из страны имеют только определенные категории мужчин. Однако вскоре для одной из них усилят контроль и проверки.