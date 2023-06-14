Действительно ли ВСУ крайне необходимы американские самолеты

Американский многоцелевой истребитель F-16 в полете. Фото: Wikipedia commons

Украина нуждается в современных военных самолетах давно. А для победы над врагом таких самолетов нужно много. Переговоры с западными партнерами о предоставлении для нужд Вооруженных сил Украины современных боевых воздушных судов продолжаются уже несколько месяцев, и, похоже, вскоре американские F-16, но под желто-голубым флагом, будут летать над Украиной.

Действительно ли для победы нам не хватает авиации и действительно ли эту победу смогут приблизить только заморские самолеты, разбиралось Новини.LIVE

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Пилотов — к штурвалу

Помимо заявления американского президента Джо Байдена о готовности США предоставить Украине самолеты F-16, главным признаком того, что "процесс пошел" — комплектование групп из украинских военных пилотов на обучение в Великобритании.

Как написал на своей странице в соцсети премьер-министр Украины Денис Шмигаль, после встречи с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли, украинская сторона уже сформировала и направила в Туманный Альбион первые группы летчиков.

Пилоты возле военного самолета. Фото: texty.org

О количестве не указывается, но, по имеющимся данным, речь идет о нескольких десятках человек. При этом процесс подготовки лётчиков и персонала по обслуживанию боевых машин будет продолжаться поэтапно, в несколько волн.

Первые эскадрилии

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Украины, для начала Вооруженным силам понадобится три экскадрили самолетов. Это около 50 машин.

"Для того чтобы изменить преимущество в авиации, ракетной, технической составляющей, а также живой силе противника необходимо иметь авиацию", — говорит бывший заместитель начальника Генерального штаба ЗЧУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Игорь Романенко. Фото: gordonua

По его словам, россияне начинали эту войну, имея потенциал, втрое превышающий наш. Сейчас мы примерно на треть снизили их возможности, однако количественное преимущество еще на их стороне. В том числе — в авиации.

"Для того чтобы начать изменения в свою пользу, нам необходимо определенное количество самолетов. Для начала — 3-4 эскадрили. По советским стандартам это — 12 самолетов в одной, по НАТОвским — 16. Если перемножить, то выйдем на соответствующую цифру. И это, подчеркиваю, надо к началу", — поделился в "военной тайной" генерал.

А вообще, добавил Романенко, нам нужно пять авиационных бригад перевооружать. А одна бригада это — до трех эскадрилий.

В целом, по словам экс-чиновника Генштаба, было бы хорошо, если бы три авиабригады насчитывали F-16 и две — F-15.

Однако и это еще не всё. К обновленным бригадам потребуется еще и общая система управления всем этим "хозяйством", которая позволяла бы координировать работу как существующей советской техники, так и западной.

В то же время, нужно перестраивать систему хранения авиационной техники.

Хотя, по уверению Романенко, она уже перестраивается.

"Что, вы думаете, авиация по разбившимся в самом начале вторжения старым аэродромам размещается? Россияне, конечно, ведут развитие, но техника маневрирует. То есть аэродромной сетью давно мы занимаемся", — отметил генерал.

Авиация решает не все

Однако не только авиация является залогом победы, как кажется некоторым.

"Действительно ли самолеты являются важным элементом в контрнаступлении, то здесь у меня больше всего вопросов", — рассуждает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Если бы, добавляет он, авиационные соединения были самым большим элементом, то, учитывая численность авиасоединений Российской Федерации, мы имели бы картину тотального применения самолетов. Насколько это повлияло бы на ход войны, если учитывать, что у них — около тысячи самолетов, а у нас — около ста, можно догадаться. А линия фронта сейчас стабильна.

"Я бы не стал спекулировать на самом использовании фактора авиации как доминирующего в моменте успешного характера контрнаступления ВСУ. Ведь полсотни самолетов не решают ничего абсолютно", — отметил военный аналитик.

Количество и качество

По мнению Снегирева, если говорить о потребностях украинской стороны в самолетах, то нам необходимо как минимум две-три сотни машин.

"Это — если решаются исключительно тактические задачи оперативного уровня, то вопросов нет — для прорыва на отдельных участках фронта может хватить полсотни. Но речь идет прежде всего не о количестве, а о возможностях этих самолетов. То есть о видах вооружения, которые должны предоставляться в этих самолетов", — подчеркнул эксперт.

Украинский фронтовой бомбардировщик Су-24. Фото: Wikimedia commons

Наши "кулибины", отметил он, смогли адаптировать западное оружие воздушного базирования под старые советские "МиГи" и "Сушки". Однако, по оценкам специалистов, тактико-технические характеристики самолетов все же страдают.

Так что будем ждать новых поступлений. В любом случае лишними они никак не станут. А победу, как всегда во всех войнах, будет ковать матушка-пехота...