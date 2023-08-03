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Чи втрутяться НАТО у війну з РФ: думка експерта

3 августа 2023 10:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Чи втрутяться НАТО у війну з РФ: думка експерта
Військовий експерт Сергій Грабарський. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Країни НАТО продовжать підтримувати Україну у матеріальному, економічному, фінансовому, моральному та політичному плані. Однак, фізично втручатися у війну не готові. 

Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабарський в ефірі телемарафону

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За словами експерта, країни НАТО не готові оголошувати війну РФ. 

"Матеріальна, економічна, фінансова, моральна, політична підтримка — це так, але про фізичне застосування підрозділів НАТО навіть і близько не говоримо", — зазначив експерт. 

І додав, що наразі партнери намагаються знизити рівень напруги у Чорному морі. Доказ цього — кораблі, які заходили до дунайських портів. 

"Звісно, буде робитися все, щоб політичними методами змусити РФ знизити рівень напруги у Чорному морі. Вже бачимо, що кораблі країн НАТО проходили до дунайських портів", — підкреслив експерт. 

Нагадаємо, у понеділок, 31 липня, ізраїльському кораблю вдалося зайти у гирло українського Дунаю, прорвавши блокаду РФ. Йдеться про судно Ams1, яке вирушило із міста Ашдод.

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