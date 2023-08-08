Саммит в Джидде, итоги, военная помощь и контрнаступление ВСУ

Украинский военный на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Саудовский саммит 5-6 августа, посвященный урегулированию российско-украинского военного конфликта, занялся прежде всего политической составляющей процесса. Но повлияют ли мирные инициативы на военные действия — вопрос, который остается открытым, что вызвало волну слухов и манипуляций. Об этом — в сегодняшнем материале.

Может ли саудовская встреча остановить войну

Все военные итоги саммита в Саудовской Аравии следует разделить на две большие части. Первая — это контрнаступление Вооруженных сил Украины или, если говорить шире, военные действия на фронте в целом. После представительной международной встречи в Джидде появились версии (предположительно запущенные Россией) о том, что в связи с началом мирного переговорного процесса боевые действия будут остановлены. Речь, конечно же, шла прежде всего о контрнаступлении Вооруженных сил Украины, которое на момент саудовского саммита начало достигать определенного успеха.

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Известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, заверил, что это невозможно по нескольким не связанным между собой причинам. Во-первых, на саммите присутствовала только одна из двух сторон конфликта — Украина. Делегации Российской Федерации в Джидде не было, так что о приостановлении боевых действий со стороны страны-агрессора не могло идти речи в принципе. А прекращение войны в одностороннем порядке Украиной будет означать поражение и капитуляцию. На что уже не может пойти не только Украина, но и западные партнеры, потратившие на поддержку сил обороны Украины огромные средства.

Во-вторых, сам этот гипотетический процесс является достаточно сложным и длительным. Петр Черник напомнил, что Соединенные Штаты Америки, прежде чем прекратить военную операцию в Афганистане, были вынуждены провести долгие переговоры с "Талибаном". Так что одномоментно остановить войну по решению даже влиятельного международного саммита невозможно по объективным причинам.

Таким образом, никакие политические решения и договоренности участников саудовской встречи никак не повлияют на контрнаступление Вооруженных сил Украины. Украинская армия продолжит наступать и обороняться после саммита в Джидде так же, как прежде. Потому что, подчеркнул Черник, именно успех Сил обороны Украины должен стать органической составляющей будущих гипотетических переговоров с Россией, в каком бы формате они ни происходили. А значит, без военной победы политическое урегулирование будет невозможно.

Переговоры украинской делегации в Саудовской Аравии

Фото: Офис Президента

Уменьшение военной помощи? Напротив!

Вторая часть — это процесс военной помощи. И здесь также стоит сказать о попытках российской пропаганды получить хоть какой-нибудь плюс от мероприятия, на котором делегация страны-агрессора не была представлена. В частности, после саммита в Джидде начали разгонять тему возможного уменьшения объемов военной помощи Украине — мол, дело идет к мирному урегулированию конфликта, поэтому зачем продолжать тратиться, к тому же западные общества все меньше поддерживают финансирование процесса перевооружения украинской армии, которое (перевооружение) обходится в звонкую копеечку.

Петр Черник отметил в своем комментарии, что в области западной военной помощи переживать украинцам особых причин нет. Здесь есть несколько показательных моментов, подтверждающих продолжение поставок оружия ВСУ даже вопреки всем мирным инициативам, с чьей стороны они бы не звучали.

Во-первых, как уже было сказано, мирные переговоры должны иметь основу в виде сильной, твердой позиции Вооруженных сил Украины. Даже если это не будет освобождением всех оккупированных территорий (поскольку в таком случае вести переговоры уже нужно будет не о мире, а о других вопросах, в частности, о репарациях), в любом случае переговоры должны быть начаты для Украины с позиции силы. А для этого необходимо постоянное пополнение вооружения и боеприпасов. Так что остановить или даже уменьшить объемы помощи невозможно.

Финансовая выгода Запада

Во-вторых, подчеркнул полковник ВСУ, и военная помощь, которая поступает в Украину — она уже поступает не со складов, а с предприятий. Так, в Соединенных Штатах Америки был возобновлен выпуск легендарных переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger. И не только в США промышленность начала работать на обслуживание украинских военных нужд — так, военные заводы с продукцией для ВСУ заработали в странах ЕС (Болгарии и Румынии). Останавливать сейчас этот гигантский механизм, который уже заработал или вот-вот заработает на полную мощность — это будет еще больший удар по экономике соответствующих стран, чем затраты на помощь Украине.

Украинский военнослужащий

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Как это ни банально прозвучит, но предохранителем на случай какого-то гипотетического политического разворота Запада по отношению к Украине уже стала финансовая выгода военно-промышленных комплексов западных стран. Там, где политическая целесообразность (например, перед выборами в США) может теоретически сыграть против нас — власти не смогут не считаться с экономическими преимуществами для собственного ВПК от этого неожиданного импульса в виде российско-украинской войны.

Поэтому, подчеркнул эксперт, никакие политические решения, которые могли быть приняты на саммите в Джидде, не остановят войну, собственно, контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это и невозможно, и невыгодно — Западу прежде всего. А объем военной помощи не только не уменьшится, он с большой вероятностью даже возрастет. Именно для того, чтобы, обеспечив преимущество Украины на фронте, принудить Россию к переговорам и прекращению войны — на условиях демократического мира и с соблюдением норм международного права.

Военно-политический механизм, запущенный на Западе в поддержку Украины, может остановить только одно — победа ВСУ над российскими оккупантами. Или такое мирное соглашение, которое устроит прежде всего нашу страну. Никаких уступок на театре военных действий России не стоит ожидать. Война (и военная помощь) будет продолжаться до победы Украины — военным или дипломатическим путем она будет одержана. В Джидде этого не произошло, значит, боевые действия будут продолжаться и дальше, а Запад и дальше будет поставлять Украине вооружение и боеприпасы.