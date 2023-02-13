Для чего Украине нужны самолеты F-16

Украина просит у западных союзников самолеты F-16 американского производства

Мария Кагал Редактор международного отдела

Сейчас обсуждается вопрос поставок Украине американских истребителей F-16. И даже если США нам их пока не обещали, остается возможность передачи через третьи страны.

Почему Киев так сильно нуждается в этих самолетах и как они могут изменить ход войны — об этом пишет Джеймс Р. Притчетт, преподаватель военных студий британского Университета Халла. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Как американский истребитель F-16 "Боевой сокол" может помочь Киеву перейти в наступление

Война в Украине приближается к своей первой годовщине и, как и конфликт на земле, война в воздухе превратилась в длительное соревнование за контроль.

Для Украины, ведущей оборонную борьбу, было бы разумно тянуть время, ожидая любых возможностей, которые могут появиться благодаря усилению западной поддержки и которые она может превратить в решающее преимущество на поле боя.

Таким образом, передача западной военной техники до сих пор являлась ключевым фактором сопротивления Украины. Последний раунд обещаний со стороны союзников Украины включал в себя современные основные боевые танки, такие как "Леопард 2" из Германии и "Абрамс" из США. Но сейчас широко обсуждается возможность того, что США и их союзники могут усилить оставшиеся еще с советских времен украинские военно-воздушные силы современными сложными истребителями F-16.

F-16. Фото: U.S. Pacific Fleet / Facebook

Несмотря на решительные возражения со стороны Вашингтона, несколько других купивших F-16 государств заявили, что с радостью поставят их Украине, в том числе Польша. Франция также обязалась поставить истребители Киеву. Но какую роль могут сыграть эти современные истребители в продолжающейся уже год воздушной войне?

В феврале 2022 г. было разумно предположить, что российские воздушно-космические силы (ПКС рф) быстро установят преимущество и получат определенный уровень контроля и свободы для атаки украинских наземных войск и нанесения ударов по жизненно важным объектам гражданской и военной инфраструктуры.

ПКС рф были и остаются одними из крупнейших военно-воздушных сил в мире. На вооружении ПКС находятся сотни боевых самолетов по сравнению с менее чем 100 самолетами в Украине. У ПКС также есть недавний опыт воздушных операций над Сирией, где они сыграли важную роль в поддержке режима Башара аль-Асада. Кроме того, недавно они начали масштабную модернизацию, которая должна усилить их техническое преимущество над Украиной.

Но, в отличие от ранних ожиданий, власть над небом Украины остается спорной.

В западной военной доктрине установление определенного контроля в воздухе является хрестоматийным условием защиты дружественных воздушных и наземных сил. Контроль над небом достигается путём уничтожения флота боевых самолетов противника, его систем управления и противовоздушной обороны на земле (так называемая операция "Sead", или подавление противовоздушной обороны противника).

НАТО продемонстрировала эту доктрину в действии во время первой войны в Персидском заливе, когда воздушное наступление, продолжавшееся 38 дней, вывело из строя большинство средств ПВО Ирака (и значительную часть его наземных сил и техники), что позволило провести удивительно быструю и успешную наземную кампанию. Эта стратегия также была использована в бывшей Югославии в 1990-х годах.

Но стало очевидно, что, несмотря на недавние операции в Сирии, российские воздушные силы плохо оснащены как материально, так и доктринально для проведения сложных, широкомасштабных и эффективных воздушных кампаний, которые рассматривают западные войска как базовый первый шаг.

Вначале интенсивная активность ПКС длилась меньше недели и быстро деградировала до ограниченных и простых операций по наземной поддержке и бомбардировкам.

Надежная защита

Важно, что Украина объединила разные классы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для создания надежной перекрывающей друг друга сети противовоздушной обороны. Сюда входит оружие, предоставленное западными союзниками — в том числе дальнобойный ЗРК С-300 из Словакии, который заставляет российские самолеты летать на малых высотах, чтобы не подвергаться высокому риску быть сбитыми. На малых высотах недорогие и портативные системы ПВО (Manpads), такие как "Стингер" американского производства, доказывают свою эффективность против российских низколетающих самолетов, которые по своей природе трудно обнаружить и попасть по ним.

С-300. Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Важно, что российские войска используют аналогичные системы противовоздушной обороны, что привело к патовой ситуации в воздухе, переросшей в тяжелые бои на земле, как это наблюдалось в районе Бахмута в последние недели.

Но прибытие большего количества лучшей западной техники может позволить украинским войскам перейти в наступление, чтобы вытеснить силы оккупантов.

Боевые соколы

Это приводит нас к разговору о передаче Украине многоцелевых истребителей F-16. Истребители F-16 "Боевой сокол" поступили на вооружение США в 1978 году и с тех пор регулярно модернизируются. Вашингтон продал F-16 нескольким союзникам по НАТО и вне НАТО, некоторые из которых могут захотеть предоставить их Украине, поскольку они заменяют свои авиапарки новыми F-35. Хотя администрация Байдена, похоже, исключила возможность отправки американских F-16, другие страны этого не сделали.

F-16 на службе в Польше. Фото: Gerard van der Schaaf / Wikimedia commons

Как истребитель, F-16 будет лучше противостоять российским истребителям МиГ-29 и Су-27, чем нынешний украинский флот. Он в основном состоит из тех же самолетов, но в случае россии эти основные самолеты советских времен были модернизированы и, что важно, дополнены более совершенными самолетами, такими как Су-35. Это дает россии общее техническое преимущество в воздухе.

Но парк F-16, модернизированный для использования современного оборудования НАТО и обеспеченный доступом к техническому обслуживанию и запчастям, был бы чрезвычайно ценным дополнением к украинским ВВС и мог бы усилить способность Украины атаковать наземные цели, в том числе российские ПВО, уменьшив патовую ситуацию в этой части противовоздушной обороны.

Но сам по себе F-16 не может обеспечить решающего преимущества. Украине требуются F-16 в достаточном количестве, а также большие поставки запасных частей и вооружения. Важно, что ей также понадобится время, чтобы научить пилотов работать с этим самолетом и его современным вооружением.

Для проведения современной воздушной кампании в стиле НАТО и получения большей власти в воздухе Украине также нужно будет поддержать свои F-16 другими средствами, такими как самолеты-заправщики, чтобы увеличить дальность полета F-16. Это позволит наносить удары по наземным позициям и силам противника далеко за линией фронта.

Самое важное, что модернизация украинского авиапарка будет означать модернизацию доктрины ведения воздушной войны и приближение к более совершенным принципам и стратегиям, которые сейчас используются странами НАТО. Это могло бы дать Украине преимущество в воздушной войне, что, несомненно, улучшило бы ее позиции на земле.

Джеймс Р. Притчетт, преподаватель военных студий, Университет Халла, Великобритания

Фото: U.S. Air Force