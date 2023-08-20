День Независимости Украины. Как украинские миротворцы предотвратили геноцид в Жепе

Полковник Николай Верхогляд (слева), один из героев Укрбата. Фото: архив М. Верхогляда

Вскоре после создания Вооруженные силы Украины приняли участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН и других международных организаций. Первой такой миссией стала командировка Украинского батальона (Укрбат) в Югославию, где продолжалась война. Там, в Боснии и Герцеговине, украинские миротворцы отметились уникальной операцией по спасению мирных жителей.

Сребреница и Жепа

В 1995 году украинские миротворцы (79 военнослужащих) находились в боснийском анклаве Жепа. Там они охраняли местное, боснийское население от сербских войск, окружавших этот поселок. В начале июля сербы начали обстреливать как позиции Укрбата, так и весь населенный пункт.

Читайте также:

11 июля сербские войска захватили город Сребреница, расположенный неподалеку от Жепы — и устроили там настоящую резню. Нидерландские миротворцы не смогли (или не захотели) предотвратить это военное преступление. В результате настоящего геноцида было убито более 8 тысяч боснийцев, мужчин в возрасте от 12 до 77 лет. Следующей на пути сербов была Жепа.

Боснийские анклавы в Сребренице и Жепе

Фото: библиотека Конгресса США

Кто организовал эвакуацию

В мае 1995-го украинский контингент в Боснии возглавил только что прибывший полковник Николай Верхогляд (не без приключений, потому что в Сараево уже нельзя было прилететь на самолете) в Боснию и Герцеговину. Украинские миротворцы подчинялись командующему сектором "Сараево", французскому генералу Эрве Гобилиарду. Полковник Верхогляд был на тот момент его заместителем — как и руководители трех других миротворческих подразделений из других стран, находившихся на той территории.

Именно украинскому полковнику генерал Гобилиард поручил прибыть в Жепу и провести эвакуацию мирного боснийского населения во избежание повторения Сребреницкой трагедии. Николай Верхогляд вместе с украинскими солдатами (всего контигент, отправившийся в боснийский анклав, составлял 79 военнослужащих) приехал в Жепу 23 июля. Как вспоминал сам командир украинского подразделения, на одном из блокпостов он встретился с командующим войсками Армии Республики Сербской (Республика Сербская — это часть Боснии и Герцеговины, населенная этническими сербами. — Ред.) Ратко Младичем. Он заявил украинцу, что в Жепу их впустят, но оттуда они уже могут и не уехать.

Переговоры на блокпосту

Главной проблемой украинцев стали трехсторонние переговоры между сербами, боснийцами и собственно командованием Укрбата. Верхогляд рассказывал, что этот разговор с Младичем и руководителем боснийского подразделения Авдо Паличем длился долго и был очень тяжелым. На украинского полковника давили обе стороны.

Полковник Верхогляд (второй справа) со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой

Фото: пресс-служба фонда Л. Кучмы

Глава украинского подразделения позже вспоминал, что сказал командирам обоих войск: "Вы хотите, чтобы я занял позицию одной из сторон и воевал против сербов или мусульман. Этого не будет! Передо мной поставлена задача эвакуировать население Жепы, и я эту задачу выполню! Даже если вы не дадите машины, выведу людей из анклава пешком" .

В конце концов Николаю Верхогляду удалось договориться и с сербами, и с боснийцами об эвакуации всего мирного населения Жепы, а также украинских миротворцев. Процесс эвакуации начался

Украинский успех

Вывоз мирного населения из Жепы длился три дня. Украинцы, в отличие от нидерландцев в Сребренице, оказались гораздо более смекалистыми — и организовали процесс таким образом, чтобы не дать сербам никакого шанса на убийство жителей анклава.

Верхогляд позже в интервью объяснял ошибку миротворцев из Нидерландов: "Они выбрали классический вариант конвоя: военные ехали впереди и в конце колонны, автобусы с беженцами — в середине. А потом выяснилось, что на маршруте прохождения, когда колонна растянулась, водители-сербы обращали в лес, а там их уже ждали люди с оружием» .

Командование Укрбата интуитивно сделало две важные вещи. Во-первых, в отличие от ситуации в Сребренице, эвакуировали всех жителей вместе, не разделяя семьи. Таким образом, в колонне не было машин только с мужчинами, а на убийство женщин и детей сербам решиться было труднее. Во-вторых, в каждой машине вместе с беженцами находился один солдат украинского батальона. Это также остановило сербские войска Младича.

Еще одной проблемой стали слухи, которые начали распространяться в Жепе — якобы те боснийцы, которых уже вывез Укрбат, расстреляли сами же украинцы вместе с сербами. Верхогляд приказал нескольким эвакуированным мирным жителям вернуться в Жепу вместе с солдатами, чтобы подтвердить, что боснийцев вывезли в безопасное место.

Как украинский полковник чуть не погиб

Командующий украинским подразделением покидал Жепу последним, когда уже все мирное население было эвакуировано. Как только последний автобус с боснийцами выехал из поселка, туда вошли сербские войска. А вскоре в Жепе раздался мощный взрыв.

Это Армия Республики Сербской взорвала местную мечеть. (Сербы — православные, боснийцы — мусульмане, поэтому здесь был конфликт не только на этнической, но и религиозной почве. — Ред.) Этот взрыв чуть не убил Николая Верхогляда.

"Я в тот момент находился на базе нашей роты, в полуподвале здания метрах в ста от мечети. Сила взрыва была настолько велика (позднее выяснилось, что сербы использовали 120 кг тротила), что взрывной волной меня бросило на пол, на несколько секунд я потерял сознание", — рассказал украинский полковник. Но в целом операция обошлась без летальных исходов, выживших в результате эвакуации, как все мирные боснийские жители, так и украинские военные.

Герой Украины, французская медаль

К сожалению, этот взрыв сказался на здоровье главного героя нашей истории, и боснийская контузия начала сказываться, а 30 мая 2021 года в возрасте 66 лет полковник ВСУ Николай Верхогляд умер от тяжелых последствий коронавирусной инфекции.

Он еще успел получить медаль "За военную службу Украины" (1999), орден Богдана Хмельницкого III степени (2013). А звание Героя Украины Президент Владимир Зеленский присвоил Николаю Верхогляду уже посмертно, 14 октября 2021 года. Кроме того, украинец получил серебряную медаль министра обороны Французской Республики.

А 1-й Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Карл Бильдт назвал операцию, проведённую украинскими миротворцами, важным успехом ООН. Но главным достижением Укрбата стало то, что в отличие от Сребреницы, вошедшей в историю настоящей трагедией и геноцидом, название Жепа стало синонимом успеха миротворческой миссии. Успеха, достигнутого военнослужащими Вооруженных сил Украины.