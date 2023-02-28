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Фонд Future for Ukraine посетил мужественную Чернобаевскую громаду в преддверии годовщины полномасштабного вторжения

28 февраля 2023 12:05
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Фонд Future for Ukraine посетил мужественную Чернобаевскую громаду в преддверии годовщины полномасштабного вторжения
Команда фонда Future for Ukraine раздает гуманитарную помощь
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

24 февраля 2022 года стало точкой отсчета новой реальности украинцев, после которой ни один из нас не будет таким, как раньше. Год спустя, 24 февраля 2023 года, фонд Future for Ukraine вернулся с гуманитарной миссии из Херсона, где, несмотря на постоянные обстрелы российской армии, продолжают жить и бороться наши соотечественники.

Фонд

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365 дней, которые отделяют эти события, слились в один бесконечный февральский день, наполненный одновременно болью и силой, ужасом и единством, страданиями и готовностью помогать другим.

Именно помощь украинцам лежит в основе миссии фонда Future for Ukraine. Тем регионам, которые больше всего пострадали от российской оккупации и вынуждены сейчас выживать на фоне нехватки продовольствия. Волонтеры одолевают сотни километров разрушенных дорог, чтобы поддержать своих, даже тогда, когда вся страна замерла в ожидании страшной годовщины. Их желание помогать и вера в победу сильнее любых препятствий!

И это одна из причин почему именно 22–23 февраля Future for Ukraine отправились в Чернобаевскую территориальную громаду в Херсонской области. Это уже вторая гуманитарная миссия Фонда в Херсонскую область, и на этот раз их цель заключалась в том, чтобы не только помочь местным жителям с самым необходимым, но и осветить реальную жизнь населения после прихода российских захватчиков. Тем самым, продолжая вести информационную борьбу, и еще раз привлечь внимание мирового сообщества, доноров и благотворителей, чтобы показать им, что война все еще продолжается, но украинцы борются.

Многие населенные пункты Херсонской области еще остаются оккупированными. И одновременно с освобождением от российской оккупации приходят новые вызовы — преодоление гуманитарного кризиса, который оставляют оккупанты. А для жителей Херсонщины важно понимать, что их не забывают и не оставляют один на один с их проблемами.

Чернобаевка

Чернобаевка с начала войны ассоциируется с выносливостью. Ловушка, в которую здесь не раз попадали российские военные, стала поводом для новостных сюжетов, шуток и мемов. Жизнь людей Чернобаевской территориальной громады сегодня далека от веселья, но, несмотря на все, получая гуманитарную помощь, они улыбаются и говорят: "Все обязательно будет Украина!".

Оккупация здесь затронула почти все сферы — медицину, образование, социальные услуги. Разрушены дороги и целые населенные пункты. Логистика остается нарушенной, поэтому местные жители часто не имеют доступа к самому необходимому, не говоря уже о базовых товарах по уходу. Кроме того, в регионе не хватает работы, а финансовое положение людей осложняется тем, что им нужно восстанавливать дома, поврежденные в результате боевых действий.

Людмила из села Посад-Покровское с болью вспоминает времена оккупации: "Наше село просто уничтожали. Они не стреляли по военным, а просто били куда видели: по дворам, по школам, просто посреди дороги. Мы не знали где прятаться, сидели в подвале, но если бы туда попало, то нас бы уже никто не нашел. Впрочем, мы об этом тогда не думали, а больше всего боялись за детей", — говорит женщина.

Другой местный житель Павел, вспоминая самый страшный период, добавляет, что большой проблемой для местных все еще остаются мины.

"Здесь две улицы были полностью оккупированы орками, они засели в домах людей и оттуда вели обстрелы. Мародерства никто не боялся, отдавали что есть, и за еду тогда думали в последнюю очередь. Главное боялись, чтобы они не обижали женщин и детей, чтобы не расстреляли дом, а теперь думаем, что делать с огородом, потому что все везде в минах. Сосед имел корову и зарезал на мясо, потому что пасти ее по заминированным полям каждый день было страшно", — с грустью размышляет мужчина.

Фонд

"На фоне определенных улучшений в поставках базовых товаров на деоккупированные территории проблема все еще стоит очень остро, ведь у местных жителей просто нет денег. Поэтому мы стараемся поддержать их в этой нелегкой ситуации и регулярно объявляем сборы средств на гуммиссии — помощь украинцев нам крайне необходима. Мы благодарны партнерам, которые присоединяются к подготовке гуманитарных пакетов. Все это является неоценимой помощью в наших стремлениях вернуть нормальную жизнь к населенным пунктам, опустошенным войной", — отмечает Елена Николаенко, волонтер-куратор по вопросам установления связей с международными фондами стратегии развития FFU.

В рамках гуманитарной миссии фонд доставил продукты питания, средства личной гигиены, влажные салфетки, наборы бытовой химии, календари, одежду, подгузники, корм для животных и т.д.

Более 350 семей получили наборы гуманитарной помощи, в том числе семьи, принадлежащие к уязвимым категориям населения.

Антонина из села Благодатное одна из тех, кто получил пакеты с помощью. Она с семьей уезжала на время оккупации и была в отчаянии при виде последствий русского захватничества. Впрочем, радуется тому, что село понемногу возвращается к жизни.

"Так такое счастье было и столько слез, как прочитали, что наши выкурили орков из села и можно возвращаться. Но как увидели, что те наделать с поселком — были уже другие слезы. Слава Богу, наши люди — лучшие. Привозят помощь, так мы только и перезимовали, потому что все запасы разграблены, ни света, ни тепла не было. Становится легче понемногу, главное, чтобы не забывали о нас и приезжали с помощью", — с надеждой говорит Антонина.

Фонд

"Каждая гуманитарная миссия не такая, как предыдущая. В этот раз мы пытались кроме помощи людям, как можно больше снимать и фиксировать последствия российской оккупации. Разбитые дома, разбитая школа… Когда видишь все своими глазами, невольно ускоряется сердцебиение", — делится Ольга Глюза, волонтер-куратор Гуманитарного штаба Future for Ukraine.

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