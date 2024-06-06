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Громкие взрывы в Запорожье — город под угрозой удара РФ

6 июня 2024 00:53
обновлено: 01:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Запорожье 6 июня — чем Россия обстреливает город
Дым поднимается после взрыва в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Запорожье сейчас 6 июня прогремели в результате атаки ударных беспилотников. В настоящее время в области около часа продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает издание "Суспільне" в Telegram.

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Взрывы в Запорожье 6 июня

По данным СМИ, в Запорожье были слышны взрывы.

Взрывы в Запорожье 6 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Запоріжжя"

В настоящее время в Запорожской области, а также ряде других объявлена воздушная тревога. Только что Воздушные силы предупредили о новой группе ударных беспилотников из акватории Черного моря.

Карта воздушной тревоги в Украине сейчас 6 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине продолжается воздушная тревога в ночь на четверг, 6 июня. Опасность распространилась из южных областей.

Также мы сообщали, что глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что оккупанты интенсивнее обстреливают регион. По его словам, ежедневно фиксируют более 400 вражеских атак.

війна
война в Украине
воздушная тревога
оккупанты
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Запорожье
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опасность

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