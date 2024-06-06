Взрывы в Запорожье 6 июня — чем Россия обстреливает город

Громкие взрывы в Запорожье — город под угрозой удара РФ
Взрывы в Запорожье сейчас 6 июня прогремели в результате атаки ударных беспилотников. В настоящее время в области около часа продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщает издание "Суспільне" в Telegram.
Взрывы в Запорожье 6 июня
По данным СМИ, в Запорожье были слышны взрывы.
В настоящее время в Запорожской области, а также ряде других объявлена воздушная тревога. Только что Воздушные силы предупредили о новой группе ударных беспилотников из акватории Черного моря.
Напомним, что в Украине продолжается воздушная тревога в ночь на четверг, 6 июня. Опасность распространилась из южных областей.
Также мы сообщали, что глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что оккупанты интенсивнее обстреливают регион. По его словам, ежедневно фиксируют более 400 вражеских атак.
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