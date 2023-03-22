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Гуменюк прокомментировала утренние взрывы во временно оккупированном Крыму

22 марта 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Взрывы в Крыму раздаются все чаще
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В оккупированном Севастополе около пяти утра по местному времени были слышны взрывы. СМИ сообщают об атаке морскими беспилотниками.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона иронически прокомментировала очередную "бавовну" в Крыму.

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"Они (оккупанты. — Ред.) для чего там копали окопы? Ну, пусть имеют теперь оправдание, что работа была ненапрасной", — отметила Наталья Гуменюк.

ВСУ приступают к деоккупации Крыма

Удар по объектам военной инфраструктуры Крыма свидетельствует о каскадном характере планирования ВСУ военной операции по деоккупации Крыма. Схожие маневры применялись при деоккупации Херсонской и Харьковской областей летом-осенью 2022 года. Соответственно, "крымская бавовна" может свидетельствовать о возможности развития военных кампаний летом 2023 года по продвижению ВСУ на запорожском и херсонском направлениях. Детали в материале.

Также после увеличения "бавовны" в Крыму русский флот оказался в сложной ситуации, поскольку у рф нет возможности вывести свои корабли. Оккупанты могут разве что рассредоточивать его по всей акватории моря.

Отметим, в оккупированном Крыму по радио запустили уведомления о воздушной тревоге и рекомендациях по эвакуации с полуострова. Однако так называемая "власть" заявляет, что это следствие работы хакеров.

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