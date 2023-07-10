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Корейский "Шторм" из Турции. Что за оружие может получить Украина

10 июля 2023 21:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Что известно о турецких САУ Т-155 Fırtına для ВСУ
Турецкая самоходная артиллерийская установка Т-155. Фото: С savunma
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На прошлой неделе на фоне успешного визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в Вооруженных силах заговорили о новой партии оружия, которую украинская армия получит от этой страны.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов в одном из интервью отметил, что, несмотря на наличие на вооружении украинской армии более 10 различных типов артиллерийских систем, полученных из разных стран — это и американские М777, и немецкие PzH 2000 , и французские Caesar, и польские AHS Krab, и словацкие Zuzana — Вооруженные силы Украины в ближайшее время получат еще несколько типов самоходных артиллерийских установок. Речь идет, в частности, о турецких САУ T-155, известных под названием Fırtına (в переводе с турецкого — "шторм").

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Эти самоходные артустановки появились на свет в результате сотрудничества Анкары с Южной Кореей. Собственно, Т-155 не что иное, как модифицированная и приспособленная для ведения боевых действий в нужных турецкой армии условиях (а они, очевидно, отличаются от реалий Южной Кореи) копия K9 Thunder.

В Южной Корее эти артиллерийские установки были разработаны по заказу министерства обороны корпорацией Samsung Techwin еще в 90-х годах прошлого столетия. Корейский опыт оказался успешным — прежде всего в количественном аспекте, потому что всего на 2020 год САУ было выпущено около 1700 единиц. Так что сразу несколько стран договорились о разноформатном сотрудничестве с корейцами в этой области.

Так, в Индии вариант K9 Vajra-T выпускается вместе с корейским производителем. Польша, купив лицензию и назвав собственные САУ именем Krab (те, которые уже использует украинская армия), решила установить на корейское шасси башню от британской самоходной установки AS-90. Ушла своим путем, приобретя лицензию на производство САУ, и турецкая сторона.

Турецкие новинки, украинское первенство

Так же, как поляки на своих Krab'ах, Турция модифицировала башню самоходной артустановки, но только этим изменения не ограничились. На турецком "Шторме", в отличие от корейского, стоит ряд своих систем — навигации, связи и, главное, управление огнем. Кроме того, на турецких Fırtına, как и у поляков, установлены немецкие дизельные двигатели MTU 881 Ка-500 мощностью 1000 лошадиных сил. Для примера — на российских САУ 2С19М2 "Мста-С" стоят челябинские дизели В-84А мощностью 780 л.с.

Кстати, о двигателях и "Мста-С". Армия Турции получила на вооружение T-155 Fırtına еще в середине 2000-х годов — и до сих пор остается единственным оператором этой военной техники. Но в 2011 году Анкара практически договорилась о поставках "Штормов" одному из главных региональных партнеров Азербайджана. Впрочем, помешал именно производитель двигателей. Германия, ссылаясь на нерешенный конфликт между Азербайджаном и Арменией, запретила передавать Баку САУ с двигателями ее производства. Турки попытались заменить двигатели на Т-155, но оказалось, что это слишком сложно и проблемно, поэтому Азербайджан приобрёл в России самоходные установки "Мста-С".

Украина может стать первым международным партнером, который получит турецкие САУ для своих военных нужд. По крайней мере со стороны Германии возражений — как мы увидели в ситуации с польскими Krab'ами — нет.

Fırtına в бою: как это было

Но за пределами Турции это оружие уже использовалось, причем неоднократно. Первым случаем стала турецкая военная операция "Солнце" на севере Ирака, где армия Турции воевала с едва ли не главными своими региональными врагами, курдами.

После этого Fırtına были задействованы в конфликте на турецко-сирийской границе 2012 года, а также в операциях "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" — обе они проходили на севере Сирии, против курдских повстанцев и ИГИЛ, и были, как отмечали тогда турецкие власти, успешно завершены. Не в последнюю очередь благодаря активному использованию нескольких десятков САУ Т-155 Fırtına.

Основные характеристики "Шторма"

Что собой представляет этот образец артиллерийской техники, который может получить Украина? По большому счету это стандартная и стандартизированная под общие требования НАТО (в частности, калибр 155 мм) самоходная артустановка на гусеничном ходу. Конечно, особенности систем управления и огня, связанные с турецкими разработками, создадут украинцам определенные проблемы, но в целом этот тип техники уже знаком украинской армии, поэтому интеграция турецких "Штормов" в ряды ВСУ должна пройти довольно быстро.

Базовая дальность стрельбы Т-155 отличается в зависимости от типа использованного боеприпаса. Так, максимальная дальность удара фугасным снарядом М107 составляет 18 километров, тогда как реактивным фугасным снарядом М549А1 увеличивается до 30. А максимальная дальность стрельбы реактивным снарядом ERFB(BB) составляет уже 40 километров.

"Шторм" имеет несколько режимов стрельбы. Так, есть режим одновременного удара несколькими снарядами. Во время этого режима — который используется недолго, всего несколько минут — T-155 выстреливает по три снаряда в течение каждых 15 секунд. Причем все снаряды летят по разной траектории, но прилетают в одну и ту же заданную программой цель. Этот режим можно использовать, когда цель расположена на расстоянии от 8 до 25 километров. В режиме же продолжительной стрельбы, которая может длиться до получаса, частота выстрелов прогнозируемо сокращается до двух снарядов в минуту, выстрелы происходят каждые 30 секунд.

Полный боекомплект одной САУ Т-155 Fırtına — 48 снарядов. Вместе с этой артустановкой турецкая армия использует специальную машину для автоматической зарядки Poyraz ARV (хотя предусмотрен и вариант ручной зарядки). На борту одного Poyraz'а хранится 96 снарядов, то есть две полные зарядки. Эта вспомогательная машина также бронирована и использует гусеничный ход. Полный процесс автоматической зарядки длится 20 минут.

В чем плюсы для Украины

Сколько сейчас на вооружении турецкой армии отечественных "Штормов" — точных данных нет. Считается, что от 280 до 310 из 350 запланированных. Но для нашей истории главное не это, а то, что еще в январе этого года вооруженные силы Турции получили первые шесть САУ Fırtına II. Это самоходные артиллерийские установки нового поколения, которым Анкара планирует заменить весь парк этой военной техники. То есть в перспективе ВСУ могут получить достаточное количество турецких "Штормов", которые будут сняты с боевого дежурства в Турции — а, скажем, Азербайджану их невозможно будет продать из-за запрета со стороны Германии. (А вот новые САУ, на которых, как заверила турецкая сторона, будут установлены уже исключительно отечественные двигатели, вполне могут стать объектом сотрудничества Турции и Азербайджана, поэтому Баку Киеву опять-таки не станет конкурентом.)

На каких условиях Вооруженные силы Украины получат турецкие самоходные установки, пока неизвестно. Так же неизвестна и стоимость одной единицы этой военной техники. Есть данные о корейском оригинале К9, один экземпляр этой САУ, по имеющейся информации, стоит 3,9 миллиона долларов США. Известно лишь, что правительство Турции израсходовало на приобретение технологий и разработку собственных систем для "Штормов" 1 миллиард долларов.

Для украинской армии же главное, что на фронте увеличится количество артиллерийских стволов, причем более современных и эффективных, чем базовое российское оружие. Это должно добавить мощности контрнаступлению ВСУ, которое продолжается на восточном и южном фронтах. Будем надеяться, что Т-155 Fırtına поступит в Украину своевременно и в достаточном для успешных боевых действий количестве.

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