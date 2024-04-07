МАГАТЭ сообщили о взрыве дрона на территории ЗАЭС — что известно
На территории Запорожской атомной электростанции в воскресенье, 7 апреля, сдетонировал беспилотник. Об инциденте экспертов Международного агентства по атомной энергии проинформировали сотрудники ЗАЭС.
Об этом сообщил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в X.
Взрыв на ЗАЭС 7 апреля
"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы", — отметил он.
Гросси призвал воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность.
Ранее нардеп Юрий Камельчук заявил, что на оккупированной россиянами ЗАЭС практически не осталось украинского персонала.
Также мы писали, что 4 апреля недалеко от ЗАЭС раздались выстрелы. После этого произошло отключение наружной воздушной линии ВЛ-330кВ на станции.
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