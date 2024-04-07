МАГАТЭ сообщили о взрыве дрона на территории ЗАЭС — что известно

Оккупант возле ЗАЭС. Фото: росСМИ

На территории Запорожской атомной электростанции в воскресенье, 7 апреля, сдетонировал беспилотник. Об инциденте экспертов Международного агентства по атомной энергии проинформировали сотрудники ЗАЭС.

Об этом сообщил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в X.

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"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы", — отметил он.

Гросси призвал воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность.

Скриншот поста МАГАТЭ

Ранее нардеп Юрий Камельчук заявил, что на оккупированной россиянами ЗАЭС практически не осталось украинского персонала.

Также мы писали, что 4 апреля недалеко от ЗАЭС раздались выстрелы. После этого произошло отключение наружной воздушной линии ВЛ-330кВ на станции.