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На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

21 марта 2023 18:50
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Взгляд: самолеты какого качества намерены передать Украине западные партнеры
Польша вторично пытается стать инициатором создания "профильного" военно-технического союза для помощи Украине
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Согласно открытым данным, по состоянию на начало широкомасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины располагали около 100 боевыми самолетами, тогда как российская сторона имела почти полторы тысячи боевых самолетов.

Для защиты от российского агрессора Украине крайне необходимы истребители. Настойчивые разговоры украинской стороны о необходимости получения этого оружия от западных партнеров идут с разной интенсивностью давно.

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Эти самолеты, прежде всего, могут выполнять две важные функции: быть составной частью системы ПВО и усиливать системы противовоздушной обороны для перехвата и уничтожения воздушных целей; для прикрытия с воздуха оборонительных и наступательных действий наземных войск. И если до получения американских самолетов нам, откровенно говоря, еще далеко, то очередная партия советских образцов вот-вот должна поступить со стороны по крайней мере двух бывших членов советского лагеря.

Что это за машины и как они помогут на поле боя, Новини.LIVE попытались разобраться.

Арсенал партнеров

В ближайшие недели Украина получит 33 самолета МиГ-29 от партнеров из Польши и Словакии. При этом 13 самолетов готовы передать Министерство обороны Словакии и еще 20 — оборонное ведомство Польши. Следует отметить, что на вооружении последней находится 28 аналогичных воздушных судов.

Міг-29
Польский МиГ-29. Фото: Wikimedia commons

Решение правительств этих двух стран свидетельствует о формировании новой авиационной коалиции. А создание такой позволит нам качественно изменить ситуацию в воздухе на фронте, где пытается доминировать рф.

По убеждению советника министра обороны Украины Юрия Сака, Болгария в вопросе помощи Украине самолетами должна последовать примеру Польши и Словакии. Ведь доподлинно известно, что у нее на вооружении есть как минимум 12 истребителей МиГ-29.

Что из себя представляют польские и словацкие самолеты

В свое время МиГ-29 были получены Польшей от Чехии и Германии и модернизированы под стандарты НАТО. Речь идет о перемасштабировании показателей в радионавигационном оборудовании, системах связи и распознавании "свой-чужой".

Примечательно, что 15 польских самолетов МиГ-29 на протяжении 2011-2014 годов прошли модернизацию, в проведении которой помогал Израиль.

Тогда была усовершенствована система позиционирования, бортовой компьютер для предоперационной и послеоперационной планировки и произошли изменения в оснащении кабины — установка HUD-дисплея и многофункционального индикатора 5x4.

Кроме того, на вооружении в Словакии находились 11 советских истребителей. Вероятно, речь идет о МиГ-29AS. Все они также прошли модернизацию использования западного современного вооружения.

  • Фото: Wikimedia commons
  • Фото: Wikimedia commons
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В частности, известно, что США изучали, могут ли ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 быть установлены на имеющиеся в ВС ВСУ истребители МиГ-29. Такие ракеты используются именно на моделях самолетов НАТО типа F-16. Максимальная дальность поражения цели составляет около 160 км в зависимости от модификации боеприпаса.

Зачем нам советский "хлам"

Не стоит искать измену в передаче Украине истребителей советского образца, а не более современной крылатой техники НАТО.

"Ключевой причиной этому является не мифическое "нежелание разозлить рф", а объективные факторы — такие как вопросы логистики, наличие ремонтных баз, запчастей и т.п. и сроки обучения пилотов", — комментирует ситуацию военный эксперт Дмитрий Снегирев.

 

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

По его словам, для того чтобы овладеть самолетами НАТО, те же польские пилоты тренировались в течение 3-4 лет. А по стандартам Королевских воздушных сил Британии срок обучения экипажа составляет до двух лет.

Вместо этого, напомнил военный аналитик, чтобы овладеть навыками пилотирования модернизированных МиГов, украинским пилотам нужно гораздо меньше времени, плюс наши авиатехники уже умеют их обслуживать. А это значительно ускорит усиление воздушной компоненты ВСУ.

К тому же, обращает внимание Снегирев, вопрос передачи Украине польских и словацких МиГов следует рассматривать в комплексе с другими решениями министерств обороны стран-союзников, закрепленными во время встречи в Рамштайне 16 марта 2023 года. Речь идет, в частности, о поставках Украине новых авиационных средств поражения.

Параллельно также решаются вопросы инструктажа украинских пилотов в США и Польше, вопросы логистики, построения ремонтных баз, снабжения комплектующих, обучения техников и т.д. Очевидно, что все мероприятия должны действовать в комплексе.

Міг-29
МиГ-29 в Польше. Фото: Wikimedia commons

Таким образом, очевидно, что любая военная помощь в воздушном компоненте позволит улучшить расклад сил на украинском фронте.

А между тем стоит напомнить, что Польша второй раз пытается стать "зачинщиком" создания военно-технической коалиции для предоставления оружия Украине.

Ранее, в январе этого года, она опередила своих коллег в вопросе предоставления нам танков Leopard 2, объявив о своей готовности без согласия Германии первой предоставить их Украине.

Сейчас Польша пытается также простимулировать Берлин в "летном вопросе", интенсивно образуя своеобразную коалицию и приглашая в нее своим примером государства, которые могут и готовы поделиться с Украиной своими самолетами.

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