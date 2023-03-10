Спасение раненых на войне – история боевого медика

История боевого медика

Лейтенант медицинской службы Ярослав Шипулин за год войны не считал скольких спас, а сколько погибли от ранений на поле боя или во время эвакуации. Но некоторые истории не стерлись из памяти, в частности день, когда его собственную жизнь спас стакан компота, или момент, когда он откапывал тело погибшего бойца.

О моменте спасения, экстремальном рейсе и погибшем, шеврон которого сказал о нем больше, чем биография — боевой медик эксклюзивно рассказал Новини.LIVE.

Компот, спасший жизнь

Самая интересная история о раненом произошла в один летний день, когда нас обстреливали несколько часов. То одни позиции, то другие. Мы уже вывезли троих раненых на тот момент и вернулись проверить, никому больше не нужна ли помощь. Зашли в здание пограничного села, где размещалась кухня одного из подразделений. Обстрел прекратился минут 30 назад и мы считали, что сегодня это все.

Ребята мыли пол от крови раненого, которому мы оказывали помощь. Я подошел к окну, посмотреть на объем разрушений. Кстати, чрезмерное любопытство часто становится убийственным на войне. Двор и дорога были в воронках от мин, дома побиты. В двух метрах от стены стоял "бобок" командира роты, машину порубило обломками и водитель бутылкой минералки выбивал то, что осталось от лобового стекла.

Вдруг меня позвал повар и предложил выпить компот. Как только я отошел от окна на улице раздался взрыв. Как оказалось позже, вражеский дрон сбросил ВОГ прямо за тем "бобиком", на которого я пялился, где-то в пяти метрах от места, где я стоял секунду назад. ВОГ это аббревиатура названия боеприпаса для подствольного гранатомета — "выстрел осколочный гранатометный". Фактически это граната, начиненная шариками от подшипников.

Я даже не понял, как упал на землю и уполз в глубину здания. Началась перекличка или все цели, мой фельдшер "Стоматолог" с дурацким видом улыбался, сказал что ничего не слышит на одно ухо, которым был повернут к взрыву. И тут я увидел, как "Кабан" заползает в открытую дверь, говорит "что-то меня сильно ударило". При осмотре обнаружили у него ранения коленного сустава, наложили шину и отвезли в больницу. Позже выяснилось, что ранение было сквозным, а мы топнули и нашли только входное отверстие.

Крови почти не было, она собиралась в самом суставе. Сейчас "Кабан" поправился и дальше служит. А мне эта история запомнилась, потому что меня, возможно, спас повар, предложивший компот. Кто знает, что случилось, если бы я остался у окна. Вообще в зоне боевых действий к окнам крайне нежелательно подходить, разве что при критической необходимости.

Экстремальный рейс

Наиболее экстремальным считаю рейс, когда после атаки беспилотника-камикадзе было трое раненых, двое средней тяжести и один тяжелый. Забирал я их на "буханке", и чтобы вывезти всех пришлось складывать друг на друга и высадить санитара на позиции - не хватало места. К счастью, все выжили.

Мне стыдно признаваться, но я получал удовольствие от этой работы. Поначалу и тебе, и раненому страшно. В процессе оказания помощи если пострадавший в сознании мы общаемся, я комментирую что и зачем делаю, спрашиваю о самочувствии и где болит, убеждаю что все будет хорошо. Обращаю внимание на положительные моменты, типа "Друг, ты в сознании, значит крови потерял немного", "Не волнуйся, кровь остановили", "Двигаешь пальцами? Это хорошо, значит нервы целые".

Чем дальше мы от позиций, где боец получил ранение, тем спокойнее он становится. А этот момент, когда ранен уже в машине "скорой", вот-вот закроют дверь, а он улыбается и машет тебе рукой — пожалуй, один из лучших в моей жизни.

Запомнившийся погибший

Из погибших больше всего запомнился юноша, кажется 22-летнего возраста. Его нашли присыпанным кучей земли. "Прилет" был очень близко, обломок снес заднюю часть головы вместе с каской. Мы его откопали, положили в машину и увезли в морг. Хоть я и не курю, но тогда по дороге выкурил несколько сигарет. Занесли парня, положили на стол. Запомнил его шеврон с флагом Украины, на котором от руки было написано: "Душа – Богу, жизнь – Украине, а честь – для себя". По-моему, парень сдержал свое слово.

Вызвали полицию. Нам сказали обыскать его, вдруг есть какие-то боеприпасы или другое оружие, мы это забрали. И здесь "Стоматолог" находит карман, набитый стручками молодого гороха. Неподалеку от позиций, на которых служил погибший, было целое поле. Возможно, паренек пошел нарвать себе немного, а при возвращении оказался не в том месте и не в то время...

Впоследствии я узнал о нем немного больше. Детей он завести не успел, к сожалению, не оставил после себя тех, кто продолжит его дело. Настоящее зло россии — уничтожение лучших представителей украинского народа, готовых отдать жизнь за свободу, заплатили эту цену, а потомков не оставили. Именно это по моему мнению и геноцид — уничтожение активной социальной прослойки, которая может сопротивляться.

А менее важных потом можно ассимилировать. Как бы жутко ни звучало, но я благодарен тому парню. Я осознал, что в любой момент могу оказаться на его месте.

Ярослав Шипулин

Если раньше дети для меня были делом, отложенным в дальний шкаф, то теперь понимаю как быстро может оборваться моя жизнь и что на данный момент я не оставил по себе ничего действительно важного. Это был бесценный урок.

Фото: Ярослав Шипулін / Facebook