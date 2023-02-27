Какие главные достижения Фонда Вадима Столара за время войны — волонтеры оказали помощь уже на 271 млн гривен

Помощь армии является одним из масштабных направлений работы Фонда Вадима Столара

С первых дней полномасштабной российской агрессии Благотворительный фонд Вадима Столара сконцентрировался на поддержке граждан и помощи защитникам Украины. Прошел год, и о промежуточных итогах работы, об успехах, достижениях, трудностях и команде мы поговорили с волонтером Фонда Наталией Приходько.

Итак, прошел год с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Какие главные достижения Фонда Вадима Столара за это время?

Конечно, 2022 год оказался для нас всех очень сложным. Около 8 млн украинцев были вынуждены покинуть страну, 17,6 млн из оставшихся нуждаются в гуманитарной помощи. Десятки тысяч погибших, раненых, пропавших без вести — как военных, так и гражданских.

В первые месяцы мы все были на адреналине. Никто не знал, когда закончится война, насколько затянется, поэтому каждый работал на грани своих возможностей — как наша победа должна была наступить уже завтра.

Но сейчас уже можем спокойнее проанализировать события. И первое, что я хочу сказать: этот год напомнил мне об одной из главных черт украинцев — умение сплачиваться, особенно в трудные времена. Мы становимся как один слаженный механизм, и это такая сила, которую не то что "за три дня", как некоторые планировали, — нас вообще невозможно победить. Благодаря этому мы выстояли и будем праздновать нашу победу.

Что касается непосредственно работы Фонда, то прежде всего хочу поблагодарить нашу замечательную команду! Которая, как и все украинцы, сплотилась вокруг своей цели, и благодаря которой мы достигаем поставленных целей. Наша команда — разные люди, которые до этого никогда не волонтерили и не имели опыта в этом деле. Но нас объединяла одна цель: помочь выстоять, не сдать Украину и не сдаться эмоционально самим. За этот год каждый из нас, хоть и был выбит из колеи, научился многому новому, стал сильнее.

Я горжусь нашими волонтерами и благодарна основателю Фонда — Вадиму Столару, который поддержал все проекты, которые мы воплощаем. Лидер и команда — это движущая сила, которая способна реализовать любые сложные задачи даже во время масштабной войны, о которой до этого мы слышали только от бабушек и дедушек. Благодаря нашим совместным усилиям Фонд с начала войны оказал помощь уже на 271 млн. гривен.

Какие проекты находились в приоритете Фонда в первые месяцы масштабной агрессии?

С начала войны мы сосредоточились на тех потребностях, которые на тот момент были актуальны. Тогда враг стоял под Киевом, в городе были перебои со снабжением, не все было налажено с логистикой в Минобороны, нуждалась в горячем питании как для наших защитников на позициях, так и для жителей. Поэтому мы — люди, не имеющие никакого отношения к ресторанному бизнесу, закупкам — нашли в себе силы, организовали и запустили процесс приготовления горячей пищи с последующим ее распределением между теми, кому это было наиболее нужно.

Сейчас даже не верится, но мы в общей сложности за первые полгода войны приготовили и раздали более 600 тыс. порций! И это при том, что мы действовали ограниченными средствами. Скажем, у нас на тот момент не было грузовиков, и одна из волонтеров на собственном автомобиле ездила в состав в Оболонском районе на закупки. Забивала машину прямо в избытке всем, что там было, из чего можно было готовить. И это при том, что тогда на Оболони были перестрелки, туда, как вы помните, даже прорывалась вражеская бронетехника.

Подобно хочу вспомнить и наших поваров — и поблагодарить их! Потому что они работали чуть ли не круглосуточно, и это при том, что тогда были проблемы с передвижением по городу, нам приходилось прилагать значительные усилия, чтобы свозить всех на кухню и развозить по домам. Да, было много трудностей, но мы понимали, что должны делать то, что делаем и не останавливались.

Но, конечно, мы не ограничивались приготовлением горячего питания. Сначала мы работали только в Киеве, но и там в первые дни из-за перебоев со снабжением люди просто не могли купить себе продукты или лекарства. Мы все это искали, ездили туда, где можно было найти нужные людям вещи, покупали, подвозили.

В конце концов, это направление развилось до предоставления продуктовых наборов и расширилось на всю страну. И мы продолжаем такую помощь сейчас. За все это время мы предоставили людям более 223 тысяч таких наборов.

Кому именно и в каких регионах оказывалась и оказывается помощь проднаборам?

Сейчас больше всего поддержки нуждаются вынужденно перемещенные граждане, из-за разрушения врагом наших населенных пунктов таких очень много по всей стране. По состоянию на январь 2023 г. в Украине было официально зарегистрировано 4 867 106 ВПЛ, а по международным оценкам количество внутренних переселенцев превышает 7 миллионов граждан. Так что мы работаем по всей стране: это и Харьков, и Одесса, и Днепр, и Запорожье. Ряд населённых пунктов Донецкой области, которые были на тот момент на подконтрольной территории, а сейчас, к сожалению, в оккупации. Также были в Ирпене и Буче после деоккупации несколько гуманитарных миссий выполнили на освобожденной Черниговщине.

Если перечислять все регионы и населенные пункты, то список получится слишком длинным. Важно, что мы оказываем помощь продуктовыми наборами и сейчас, потому что на них есть стабильный запрос от людей. А работа Фонда Вадима Столара в целом построена так, что мы отвечаем на запросы от гражданских и военных.

Вы вспомнили, что среди прочего волонтеры Фонда ездили в Донецкую область — фактически до горячих точек. Не попадали ли они в опасные ситуации?

Действительно, были опасные ситуации, и не одна. Стоит только вспомнить, как в апреле наших волонтеров накрыло "Градами" в Угледаре Донецкой области. Тогда пострадала только техника, люди уцелели. А вот когда волонтеры партнерской миссии Фонда Вадима Столара и БО БФ "Мы здесь рядом" попали под обстрел в Харькове, двое из них были ранены. Слава Богу — остались живы! Одними из первых ездили в Купянск сразу после его увольнения, как только туда разрешили въезд — а там все заминировано. Уже дважды привозили помощь в Херсон, который под постоянными обстрелами: первый раз после деоккупации, второй — уже в феврале, причем при участии основателя нашего Фонда.

Но наших волонтеров опасность не останавливает, они продолжают ездить в горячие точки, чтобы помогать людям. И это повод еще раз сказать, как я ими горжусь — ребятами, которые не являются военными, без страха ежедневно выполняют свою миссию.

Кстати, о военных — Фонд помогает и им, а не только гражданским. Какую помощь оказываете защитникам?

Помощь армии является одним из масштабных направлений работы Фонда Вадима Столара. Не скрою, что сначала нам самим с этим было трудно. Скажем, мне, юристу по специальности, пришлось разбираться в классах защиты бронежилетов, в принципах работы тепловизоров — а до этого я даже не знала, что это прибор вообще такой. Да и ни у кого из команды не было опыта в этой сфере.

Но эта ситуация показала еще раз, что люди могут научиться всему – главное иметь желание и стремление. Наша команда здесь не стала исключением, мы всему научились. Мы узнали, как и откуда возить военную амуницию, оборудование, технику. И могу сказать, что за этот период смогли оказать существенную помощь армии. Причем это не только одежда, бронежилеты и тепловизоры, но и специализированные быстрые и бронированные внедорожники. С последними вообще очень сложно, потому что существует определенная жесткая процедура, очень растянутая во времени. Но оно того стоит, ведь спасает жизнь. А жизнь наших бойцов на передовой — бесценна! И это приоритет Фонда.

Недавно передали на передовую современное высокотехнологичное оборудование, в том числе дроны и антидронные системы. Мы понимаем, что нынешняя война существенно отличается от предыдущих масштабных конфликтов именно массовым использованием высокотехнологичной продукции и пытаемся оперативно реагировать на соответствующие запросы военных. Наши защитники говорят, что переданные Фондом "антидроны" действительно сохраняют здоровье и жизнь, а также существенно помогают в выполнении боевых задач.

Отдельно следует упомянуть, что сейчас мы реализуем проект "++ для ВСУ". Он направлен на дополнительную поддержку наших военных. Ибо, скажем, хотя они сейчас полностью обеспечены одеждой в установленном объеме, но она в боевых условиях часто быстро портится или недостаточна в холодное время года. Вот сейчас мы по запросу от наших защитников предоставляем бушлаты, термобелье, флиски, балаклавы, берцы. Также готовимся к обеспечению военных всем необходимым на весенне-летний период.

Возвращаясь к проблемам гражданских украинцев Вы рассказали, как помогаете материально. Но, насколько мне известно, Фонд также реализует проекты и психологической поддержки людей...

Действительно, у нас есть такие проекты и не один! Дело в том, что когда шок и паника первых месяцев войны несколько утихли, мы поняли, что, кроме прочего, крайне необходимо работать и над социально-эмоциональной поддержкой украинцев. Ибо сегодня в стране не осталось людей, которых не затронула бы война, и которые в той или иной степени не страдали от этого морально.

Хотела бы отдельно остановиться на одном из самых эффективных таких проектов — "Восстановись". Мы запустили его, чувствуя необходимость поддержать семью с детьми, где на войне погиб один из родителей. Идея проекта в том, чтобы, несмотря на непоправимую потерю и большое горе, дать людям стимул, "второе дыхание", чтобы идти дальше. Для этого мы организовываем групповые выезды с активностями для родителей и их детей в живописные и максимально безопасные уголки нашей Родины.

Первый этап "Восстановись" мы провели в августе на курорте "Буковель". Мы очень волновались, много работали, понимая, что для достижения поставленных целей все должно было пройти безупречно. И наша идея сработала!

Когда я сама приехала туда и пообщалась с женщинами, мне было тяжело сдержать слезы. Ибо, с одной стороны, ты видишь то горе, которое постигло эти семьи. Но с другой стороны, чувствуешь внутреннюю силу наших женщин, и слышишь от них, что мы действительно им помогли. Кто-то говорил: "Наконец-то я выспалась, потому что смогла проспать всю ночь, не просыпаясь в панике". Кто-то благодарил, потому что впервые за долгие месяцы увидел улыбку на лице своего ребенка. Я поняла, что, несмотря на большое горе, наши замечательные люди поднимают голову и идут дальше. А это внушает веру в большое будущее нашей страны!

После первого этапа в Буковеле мы поняли, что это очень правильный, сильный и эмоциональный проект. Поэтому мы продолжили его, у нас, кроме летнего, были еще осенний и зимний этапы. За весь 2022 год на проекте "Восстановись" мы смогли помочь не менее 500 украинцам, и сегодня уже с нетерпением ждем весеннего заезда!

Какие еще социальные проекты реализует Фонд Вадима Столара?

Кроме того, есть ряд реализуемых инициатив. К примеру, по изучению украинского языка. Все мы видим, что наше общество сейчас тяготеет к переходу на украинский, даже если до того всю жизнь люди говорили по-русски. Для украинцев сегодня это дело принципа. Но для многих это сложно прежде всего из-за того, что люди стесняются. То, что у них не сразу получается говорить и писать грамотно, своего суржика, своих ошибок. Именно для таких людей мы сделали соответствующий социальный проект. Вы знаете, он оказался очень популярен! Скажем, телеграмм-канал по этому проекту имеет более 600 подписчиков. Я горжусь этими людьми, которые начали изменить себя, потому что в конце концов мы сможем построить будущее, к которому все стремимся — в свободной, сильной и независимой Украине.

Недавно мы запустили проект непосредственной психологической поддержки людей. К нам обращались люди с соответствующими запросами, и мы поняли, что сегодня это действительно нужно. Сейчас проект набирает обороты, у нас будут и группы психологической поддержки, и индивидуальные сессии. К тому же, мы понимаем, что не все проблемы можно решить в рамках психологической поддержки, иногда нужна помощь психотерапевтов, и мы двигаемся также в этом направлении. Ответственный за проект волонтер психолог по образованию, поэтому мы все делаем профессионально.

Возможно, Вы можете рассказать и о тех проектах, которые сейчас только в планах?

Да, есть проект, над которым мы сейчас работаем, хоть и запустили его почти с самого начала. Он называется "Истории сильных". Мы собираем свидетельства людей об их опыте во время войны, и в конце концов планируем издать их в виде отдельной книги. Это о боли, трагедии украинского народа. Кто потерял жилье, кто был вынужден покинуть родной край, кто потерял близких... Но, уверена, мы должны это сделать — чтобы и будущие поколения украинцев, и люди во всем мире понимали, что происходило на самом деле во время российской агрессии с обычными людьми. Наша книга будет о том, что война рушит не только города — она рушит жизнь людей.

Что за этот год было самым трудным лично для Вас?

Знаете, когда есть сильная, неравнодушная и трудолюбивая команда, когда есть мощная поддержка нашего мецената Вадима Столара, ничего невозможного нет — вместе мы преодолевали и преодолеваем все вызовы!

Если же говорить о личном, то, думаю, здесь меня поймут все мамы. У меня трое детей, и каждой воздушной тревоги мне страшно, прежде всего, за них. И в эти моменты трудно овладеть собой и сохранять холодную голову.

Трудно смотреть на наши прекрасные когда-то города, теперь полностью разрушены врагом. Трудно отдавать себе отчет, сколько жизней унесла эта война — и сколько еще унесет. Сколько родителей потеряли своих детей, сколько детей осталось сиротами…

Но я понимаю, что сейчас всем нам тяжело из-за этого. А многим гораздо труднее, потому что они потеряли все из-за войны. Поэтому должны взять себя в руки, чтобы пережить эти ужасы и помочь тем, кому особенно тяжело.

Сегодня многие украинцы уже делают это, люди собрались ради помощи ближним. У нас мощное волонтерское движение, у которого очень много работы. Поэтому хочу пожелать сил и воодушевления всем ребятам, которые работают на победу как на передовой, так и в тылу. Чтобы мы как можно быстрее прошли этот страшный этап нашей жизни, и следующее наше с вами интервью было посвящено победе Украины и тому как это мощное волонтерское движение эту энергию направить на восстановление страны.

Благодарю всех, кто сегодня, каждый насколько может, помогает людям, армии, государству. Украинцы, не устаю повторять, что вы — невероятны! Сил и вдохновение всем нам!