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Ночная атака "Шахедов": уничтожено 14 беспилотников

4 апреля 2023 04:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты атаковали Украину с южного направления
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 4 апреля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". 14 вражеских целей были уничтожены.

Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Telegram.

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В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 14 "шахедов".

Мы напоминаем, что ни в коем случае нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО. Помните, что материалы такого рода, выложенные вами в сеть, могут навредить. В частности, рассекретить позиции ПВО.

Напомним, израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину. Израильское правительство утвердило экспортные лицензии двум крупным оборонным концернам "Эльбит" и "Рафаэль" на поставку в Украину антидроновых систем. Эти фирмы – одни из крупнейших в мире производителей БПЛА и средств противодействия такому оружию.

 

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