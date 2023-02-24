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Новая война по старым правилам: как за год изменились две армии

24 февраля 2023 06:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Год войны: как изменились ВСУ и русская армия
Страны Запада должны продолжать наращивать военную помощь Украине
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Украина с давних времен стояла на стыке двух цивилизаций: азиатской и европейской. И с тех самых пор Украине была отведена роль форпоста Европы.

Так получилось, что и в XXI веке Украина снова оказалась в роли оберега для Европы и уже год, истекая кровью, снова несет этот крест. Она защищает Европу от смерти, упадка и разрухи. Благодаря украинскому народу и его Вооруженным силам.

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Армия, восставшая из пепла

Будем откровенны: до недавних пор у Украины не было войска, которое было бы способно на надежную защиту, на достойное сопротивление и отпор врагу.

Но украинская армия в условиях войны восстала если не с "нуля", то возродилась заново.

"Стоит говорить о том, рассуждает военный эксперт Дмитрий Снегирев,  что за последний год мы полностью изменили тактику и стратегию ведения боевых действий, мы полностью отошли от советской школы ведения боевых действий и перешли на планирование и проведение операций по стандартам НАТО".

 

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

Рука помощи пришлась кстати

Также следует отметить успешный характер переоснащения ВСУ.

По словам Снегирева, речь идет не только о поставках оружия советского производства, которое было на складах бывших стран соцлагеря, а в первую очередь, о высокотехнологичном вооружении, предоставленном странами Североатлантического альянса.

Между тем, убежден аналитик, странам Запада ради их же блага не следует останавливаться на том, что уже имеется, а наоборот, нужно расширять военно-техническую помощь Украине независимо от того, находится она сейчас в НАТО или нет.

Подальше от советской армии

Кстати, о НАТО. Специалисты отмечают, что Вооруженные силы уже перешли и соответствуют процентов на 30  натовским стандартам.

Это — и переход на западные калибры, и создание эшелонированной системы ПВО, интегрированной в общую систему противовоздушной и противоракетной обороны, и получение современной бронетехники разных типов.

M777
Фото: Liberov Photographer / Facebook

К позитиву также следует отнести возобновление производства снарядов, что оказывает существенное влияние на боеспособность ВСУ. Причем следует отметить, что речь идет не о расконсервации заводов в бывших странах Варшавского договора, а именно о производстве боеприпасов, налаженном Укроборонпромом. То есть материально-техническое обеспечение ВСУ улучшилось существенно.

Свое не отдадим

Достаточно большим позитивом в очереди достижений является то, что в течение года усилиями ВСУ было деоккупировано около 40% захваченных россиянами украинских территорий.

Кроме того, до 1 миллиона человек увеличена численность самих Вооруженных сил.

По словам Снегирева, это может свидетельствовать о создании нового качества структуры, отвечающей за мобилизационные мероприятия и увеличение не только количества, но и качества личного состава.

ЗСУ
Фото: REUTERS

Мы учимся, чтобы учились у нас

По разным оценкам, уже около тысяч 60 украинских солдат прошли обучение на полигонах стран НАТО по овладению как высокоточными видами оружия, так и, соответственно, боевыми слаживаниями. А общая сумма иностранной оборонной помощи для Украины составила около 50 миллиардов долларов, что равняется 12-летним оборонным бюджетам ВСУ.

Следует отметить, что военно-техническое сотрудничество расширяется даже до уровня переоснащения ВМС. Ведь последние заявления правительства Великобритании дают повод для сдержанного оптимизма в этом плане.

К тому же не исключается возможность модернизации и отечественных Военно-воздушных сил: разговоры о передаче Украине современных самолетов ведутся, а украинские летчики уже учатся. Дальше — слово за политиками.

Олексій Резніков
Фото: REUTERS/Johanna Geron

Итак, говорит Снегирев, если суммировать, то за год была увеличена численность украинских Вооруженных сил, улучшено их материально-техническое обеспечение, проведены мероприятия по обучению, войска перешли на стандарты НАТО как в моменте оснащения, так и проведения боевых операций.

Вместе с тем, в отличие от россиян, среднее командное звено ВСУ стало более мобильным в принятии решений тактического характера на своем уровне.

"Можем говорить, что постепенно и тактическая, и оперативная инициативы переходят на нашу сторону", — выразил надежду Снегирев.

Деградация "ночного ужаса"

Что касается российской армии, то за прошедший год она "утонула".

То есть, отмечает военный эксперт, "ночной ужас" стран НАТО оказался не столь страшным, как на это надеялись и в это верили сами россияне.

"Можем говорить о том, — пояснил Снегирев,  что и планирование, и руководство низового и среднего командного звена у россиян находятся еще в советских временах и работает по советским лекалам.
Они используют тактику Второй мировой войны. Ничего особо не изменилось у россиян, и это большой позитив для нас".

 

армія рф
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko 

В то же время решение вопроса материально-технического обеспечения в российской армии всегда "хромало", а сейчас ярко проявилось в крайних ситуациях и поставило войска на грань если не катастрофы, то массовой гибели — точно.

Так же это касается и обеспечения ВС рф новейшими образцами техники. Как оказалось, они существуют в единичных экземплярах и в подавляющем большинстве уже устарели.

То есть, по сути, резюмировал Снегирев, россияне воюют еще советской техникой.

В то же время не нужно себя обнадеживать слабостями противника. Ведь и старое железо до сих пор исправно выполняет предназначение, для которого создавалось, — убивает. Вот когда оно и пришедший убивать им будут сами уничтожены, тогда можно и расслабиться.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

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