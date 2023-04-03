Оккупанты цинично обстреляли Харьковщину: ранена женщина

Враг обстреливает пограничные населенные пункты

По состоянию на 3 апреля оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Украины. За последние сутки пострадали Харьковский, Купянский, Изюмский и Чугуевский районы областей.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

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За прошедшие сутки под обстрелами находились Купянск, Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук, Двуречная, Крахмальная и другие населенные пункты. В результате обстрелов Купянска повреждены объекты гражданской промышленности.

Ранения получила 65-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести.



В с. Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание магазина. Также враг обстрелял из РСЗО с. Богуславка Изюмского района, поврежден жилой дом.



Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения обследовали почти 2 га территории и обезвредили 47 взрывоопасных объектов.



Напомним, что в Донецкой области россия убивает гражданских. Пока определить точное количество жертв на востоке Украины — невозможно.