Воздушная тревога сейчас, вечером 21 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА

Беспилотник в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Воздушную тревогу сейчас, вечером 21 мая, объявили в восьми областях Украины. Красные на карте тревог Полтавская, Харьковская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская и Донецкая области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщают об угрозе ударных БпЛА.

Читайте также:

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:25

Что известно о воздушной тревоге вечером 21 мая

В 22:02 военные сообщили об угрозе ударных беспилотников для Днепропетровской и Запорожской областей, а в 22:56 — для Николаевской и Херсонской областей. В 23:00 стало известно, что БпЛА типа Shahed летят из Херсонской области в направлении Николаевской области. Немного позже в Воздушных Силах сообщили, что БпЛА из Херсонской области держит курс на Днепропетровскую область.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Затем ударные БпЛА в Днепропетровской области начали двигаться в северо-восточном направлении. В 23:25 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА для Сумской области.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: По состоянию на 23:30 ударные беспилотники типа Shahed летят через Сумскую область в юго-западном направлении.

Обновлено: В 23:41 объявили воздушную тревогу в Черниговской области, а в 23:52 — в Кировоградской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:52

Обновлено: В Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что вражеские БпЛА из Сумской области движутся в направлении Черниговской области. В 23:59 военные отметили, что ударный БпЛА летит на Кривой Рог.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, россияне атаковали FVP-дроном автомобиль правоохранителей, которые эвакуировали людей из зоны боевых действий в Харьковской области. Полицейский выжил, но получил акубаротравму.

Также мы сообщали о том, что оккупанты ударили авиабомбами по гражданской инфоструктуре населенного пункта Золочев Харьковской области. Под удар попали дошкольное учебное заведение и рынок.