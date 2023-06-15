Как украинцы научились сбивать российские ракеты

Пуск ракеты ЗРК Patriot. Фото: Wikipedia commons

Война в Украине открыла глаза миру не только на том, кем на самом деле является Российская Федерация, насколько хрупки и несовершенны международные законы и институции, но и показала западному миру эффективность его оружия. Не секрет ведь, что оружие испытывается и совершенствуется в бою. А Вооруженные силы Украины продемонстрировали все возможности и уязвимые места оружия, которое им предоставляют страны-партнеры. Прежде всего, наиболее ярко способности иностранных средств защиты Силы обороны раскрыли, защищая воздушное пространство Украины.

Как отечественным ракетчикам удается показывать невероятные результаты в сбитии вражеских воздушных целей, разбиралось Новини.LIVE.

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Враг засыпал ракетами

По информации Командования Воздушных сил ВСУ, в течение 28 апреля — 5 июня текущего года российские оккупанты выпустили по территории Украины 229 ракет разных классов и 435 дронов-камикадзе иранского происхождения типа Shahed-136I. При этом из указанного количества было сбито 179 ракет и 402 дрона.

Российский военный техник загружает на самолет ракету "Кинжал". Фото: РосСМИ

Только по столице Украины в мае оккупанты выпустили 250 различных ракет и дронов. В частности, враг направил в сторону Киева 7 "Кинжалов", 13 "Искандеров", 65 крылатых ракет морского и воздушного базирования и 169 беспилотников.

В контексте этого следует отметить, что украинским подразделениям ПВО удалось сбить все гиперзвуковые ракеты россиян типа "Кинжал". Этот факт стал чуть ли не мировой сенсацией и, как нож, поразил врага в сердце самолюбия.

Почему падают "Кинжалы"

Специалисты утверждают, что коэффициент уничтожения вражеских ракет существенно увеличился после передачи украинской стороне американских зенитно-ракетных комплексов Petriot.

"Наши западные партнеры передали нам системы Petriot pac 3, а его предшественник — Petriot pac 2, сбивал цели за счет впечатляющих элементов. То есть ракета взрывалась возле объекта и уничтожала его облаком обломков", — рассказывает нюансы ракетного дела военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.

Впрочем, добавляет он, гарантия сбивания атакующей ракеты этим типом боеприпаса была на уровне 80%, что достаточно высоким показателем в боевых применениях поскольку Petriot второго поколения показывали вообще 60% результат.

"Нам передали Petriot pac 3, что стало для россиян неприятной неожиданностью, поскольку ракета-перехватчик попадает непосредственно в атакующую ракету. Так что за счет новых технологий процент поражения значительно повысился", — подчеркнул Снегирев.

Перехваленый "Искандер"

Всем известно, что россияне в погоне за тем у кого, что лучше всего, выдающиеся баснописцы. В итоге доходит до того, что, шагая по жизни с этим принципом, они умудряются перехитрить сами себя.

"Я не исключаю, — предполагает военный эксперт, — что российские "Искандеры" не отвечают разрекламированным тактико-техническим характеристикам".

Старт ракеты ОТРК "Искандер". Фото: Wikimedia commons

В частности, объясняет Снегирев, у специалистов возникают сомнения в способности "Искандеров" к маневрированию на подлете к цели, сомнения, что они оснащены средствами РЭБ и т.д.

"То есть для общества россиянами создавался некий мыльный шарик, который без своего практического применения лишь своим появлением должен был напугать страны Запада.

Такая же ситуация и с "Кинжалом", который считали гиперзвуковым. Но он, собственно, не гиперзвуковой, а его надо считать аэробалистическим", — раскрыл российский секрет Снегирев.

То есть, подчеркнул он, можно говорить, что технологии переданных нам систем ПВО оказались выше тактико-технических характеристик новейшего российского оружия, которое использовали оккупанты.

Кстати, заметил военный эксперт, еще реально не изучены возможности передаваемого нам ЗРК SAMP-T. Его подлинные способности пока не раскрываются, но, следует понимать, что он является серьезным конкурентом для Petriot

Многослойное прикрытие

Интересно, что только во время этой войны и только Вооруженным силам Украины при защите неба удалось соединить то, что не должно было никогда сочетаться: советские системы ПВО с их американскими и европейскими, если можно так сказать, аналогами.

"У нас создана огромная эшелонированная система из многого "разношерстного" вооружения", — констатирует факт спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Но, к сожалению, добавляет он, и его недостаточно из-за того, что у нас нет авиационных средств.

Если бы у нас была авиация, объясняет Игнат, то мы могли бы меньше тратить имеющихся сил и средств на противовоздушную оборону, как это делается в России, США, где ПВО прикрывает стратегические объекты, направления, аэродромы, а остальные функции ПВО осуществляют истребители.

"У нас есть истребители, но они уже устаревшие для того, чтобы принять современные вызовы. К тому же вооружение на них — устаревшее", — жалуется военный.

В то же время Игнат признает, что в противостоянии с российскими ракетами наиболее эффективно работают именно современные зенитные ракетные системы, на которые приходится более 70% всех отражений воздушных атак противника.

Мобильными огневыми группами удается "приземлить" 10-15% воздушных целей, а на авиацию приходится примерно 5-10% сбитых ракет и дронов.

Как бы то ни было, а враг, видимо, понимает, что хозяином в украинском небе ему уже никогда не стать. Это заметно, в частности, из того, что российские военные самолеты не решаются залететь в Украину дальше линии боевого столкновения, потому что за ней их ждет неизбежное уничтожение.